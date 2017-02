Michael Bräsel gewinnt Leichhardt-Trail

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch/Cottbus (MOZ) Martina Prüfer und Michael Bräsel sind die Sieger des diesjährigen Ludwig-Leichhardt-Trails über 52,5 Kilometer von Trebatsch nach Cottbus. Martina Prüfer (LG Nord Berlin) setzte sich in dem Ultralauf bei den Frauen in 4:45:00 Stunden deutlich durch.

Bei den Männern ging es knapper zu. Bis Kilometer 42 lagen Vorjahressieger Sven During (LC Cottbus), Michael Bräsel (Nysa Running Team) und Thomas Sacher (Team Iron Mind/Willpower) gleichauf. Dann fiel During zurück. In der Cottbuser Innenstadt setzte sich Sacher etwas ab. Allerdings kam er im Branitzer Park von der Strecke ab und musste gut 500Meter mehr laufen. So gewann Bräsel (4:18:00) vor Sacher und During. 48Männer und neun Frauen bewältigten die teilweise vereiste und schlammige Strecke, nur ein Starter kam nicht ins Ziel.