Germania startet furios in die Oberliga

"Das war für uns ein super Einstand in die Rückrunde", sagt der neue Germania Trainer Christian Gehrke. "Insgesamt eine klasse Mannschaftsleistung, bei der die eingewechselten Spieler in der zweiten Halbzeit noch einmal richtig Feuer in die Partie gebracht haben. Und dass wir auf Kunstrasen gespielt haben, ist uns auch zugute gekommen. Ich bin sehr zufrieden."

Schon in der ersten Halbzeit haben die Gäste das Spiel bestimmt, lagen aber dennoch in Rückstand. "Beim ersten Gegentreffer haben alle bei dem Freistoß geschlafen. Beim neuerlich Rückstand kurz vor der Pause gab es Abstimmungsprobleme in der Abwehr", erklärt der Germania-Coach. "Dass wir trotz des zweimaligen Rückstand als Tabellenvorletzter wieder zurückgekommen sind, hat mich beeindruckt. Die Mannschaft ist fokussiert und aggressiv zu Werke gegangen. Daran müssen wir in den kommenden zwei Auswärtsspielen anknüpfen und möglichst mit weiteren Punkten nachlegen."

Allerdings dürfte das nicht leicht werden, denn am Freitag müssen die Schöneicher zu Tennis Borussia nach Berlin. Und eine Woche später geht es zum Derby bei Victoria Seelow zur Sache. Beide Spiele sind für 19.30 Uhr angesetzt.

Germania Schöneich: Küter - Kulecki, Klockzien, Fitkau, Beyer - Gill, Hentschel - Hohlfeld (62. Istvanic), Vogt (62. Skade), Borchardt - Reischert (84. Laletin)

Tore: 1:0 Toralf Schult (3.), 1:1 Pierre Vogt (34.), 2:1 Tobias Täge (45.), 2:2 Moritz Borchardt (65.), 2:3 Christopher-Lennon Skade (70.), 2:4 Julian Hentschel (75.), 2:5 Skade (82.) - Schiedsrichter: Tim Kohnert (Ballenstedt) - Zuschauer: 99