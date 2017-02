artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sieben der insgesamt elf Titel haben die deutschen Biathleten bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen geholt. Sicherlich wird Sven Fischer zum überragenden Auftritt der Deutschen einiges zu erzählen haben. Der 45-jährige gebürtige Thüringer ist am 1. April um 19 Uhr im Fürstenberger Kunsthof zu Gast. Er ist als vierfacher Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten.

Einen knappen Monat zuvor gibt es einen weiteren Talk mit einem ehemaligen Olympiasieger. Am 4. März kommt Udo Beyer, der 1976 bei den Spielen in Montreal mit der Kugel Gold holte und sie später mehrfach auf Weltrekord-Weite stieß. 1978 und 1982 war er auch Europameister. Das Besondere an Beyer - er ist als das älteste von sechs Kindern in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. Der jetzt 66-Jährige war zuletzt zur Eisenhüttenstädter 50-Jahr-Feier Gast einer Gesprächsrunde in seiner alten Heimat. Der langjährige ASK-Athlet wohnt seit 1973 in Potsdam.

Ursprünglich hatte Beyer, der zunächst im Gut Breslack bei Wellmitz wohnte, es mit dem Fußball spielen bei der SG Aufbau versucht. Erfolgreicher mit dem Ball war er dann wie etliche seiner Geschwister mit dem etwas kleineren Handball, wo er es sogar bis in die Bezirksauswahl brachte. Letztlich spezialisierte Beyer sich auf die Leichtathletik - sein erster Trainer war der Wurfspezialist Emil Schlieter.