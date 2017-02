"Glück Auf" wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Die Straße soll mit einer 4,75 Meter breiten Fahrbahn aus Betonpflaster und einem 1,20 Meter breiten Gehweg ausgestattet werden. Die Straßenentwässerung soll mittels flach ausgebildeter Mulden erfolgen. Wann die Arbeiten beginnen, ist noch offen. "Vorher wird es auf jeden Fall noch eine Anwohner-Versammlung geben", kündigte Bürgermeister Frank Richter an.

Die Kosten in Höhe von etwa 150 000 Euro werden in den Haushalt 2017 eingestellt. Im Gegenzug ist mit Einnahmen in Höhe von 50 Prozent der Investitionskosten über die Beiträge der Ausbaubeitragssatzung zu rechnen.