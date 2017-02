artikel-ansicht/dg/0/

Freienbrink (MOZ) Das ist versuchte Brandstiftung: Gegen 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte versucht, an zwei im Güterverkehrszentrum Freienbrink abgestellten Fahrzeuganhängern jeweils einen Reifen in Brand zu setzen. Der Bürger, der das meldete, konnte den beginnenden Brand unterbinden, so dass die Feuerwehr nichts mehr zu tun hatte. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass bei einem der Anhänger die Plane zerschnitten worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.