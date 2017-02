artikel-ansicht/dg/0/

Eigene Ideen auf dem Holzwürfel

Bernau (MOZ) "So viele Kinder hatten wir hier noch nie bei einem Workshop!" Joachim-Kandulla, Mitarbeiter in der Galerie Bernau, freut sich. 20 Mädchen und Jungen haben sich am Sonnabendvormittag eingefunden, um am Kinderkunst-Workshop mit Silke Miche teilzunehmen. Dieser ist Bestandteil der gegenwärtigen Ausstellung "Fülle", die Werke von Silke Miche und Lilla von Puttkamer zeigt. Schneiden, kleben, stempeln und mit Mossgummi drucken - all das probieren die jungen Teilnehmer des Workshops aus.

Bunt und vielfältig: Mit Moosgummi-Stempeln fertigten zahlreiche Kinder am Sonnabend in einem Kinderkunst-Workshop kleine Kunstwerke an. So auch Helene, Klara und Sofia (vorn)



© Renate Meliß