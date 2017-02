Kutter auf dem Trockendock

artikel-ansicht/dg/0/

Noch ist Eis auf dem Straussee und zum Teil auch auf dem Weg zum Vereinsdomizil im Kulturpark. Winterpause herrscht jedoch nicht. An diesem Wochenende ist wieder "Kutterarbeitstag". Eine handvoll Mitglieder sind an einem der beiden großen ZK10-Kutter aus DDR-Zeiten zugange.

"Alle drei Jahre muss man richtig ran", erklärt Henry Knoblich. Bei guter Pflege hielten die rund zehn Meter langen und fast anderthalb Tonnen schweren Zweimaster Pegasus und Panther II ewig, auch wenn sie schon Baujahr 1969 bzw. 1971 sind. Der ältere müsse außen eine neue Lackschicht bekommen, und das "Unterschiff" ebenfalls einen neuen Anstrich.

Knoblich ist allerdings zunächst nicht am Boot am Werkeln. Er füllt Löcher an der Wand mit Mörtel auf. Schließlich kümmert sich der Verein auch um die Instandhaltung des Gebäudes. Vor einiger Zeit wurde die Heizung erneuert, erzählt er. Mittelfristig müsse man wohl auch ans Dach ran, blickt er voraus.

Martin Böhm sitzt mit Heißluftpistole und Schaber in dem etwas jüngeren Kutter und entfernt die bröselige Lackschicht auf den Bänken am Rand. "Ich war gestern schon fünf Stunden hier. Heute sind wir ein paar mehr, da können wir auch noch schleifen", erzählt der 31-Jährige, der seit 2003 im Verein ist. "Kuttersegeln macht Spaß, und am Wochenende kann man hier schön chillen", sagt er.

Die 20 Pflichtstunden, die seit dem vorigen Jahr von jedem Mitglied abverlangt werden, um die Arbeit gerechter zu verteilen, schaffe er locker. Er sei seit 2016 bestimmt bei über 80, vermutet er. Vor dem Kampf mit der alten Farbe habe er schon einige "Gretings" gebaut, die Bodenbretter im Kutter. Der heute in der Umzugsbranche tätige Strausberger konnte dabei Kenntnisse aus einer Tischlerlehre nutzen, die er mal angefangen hatte.

Wer indes nicht auf die geforderten 20 kommt, muss in die Vereinskasse zahlen. Im Vorjahr hätten die meisten ihre Stunden geleistet. Zu tun gibt es ja auch genug. Wenn nicht an den Booten dann am Haus. Das war mal eine Scheune, wurde in den 1970er-Jahren zum Domizil der Seesportler umfunktioniert, die damals in die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) eingebunden waren. Kurz nach der Wende hatte ein gutes Dutzend Seesport-Fans dann den Verein aus der Taufe gehoben, der 1994 einen Nutzungsvertrag mit dem Landkreis für das Vereinsgelände schloss und wenig später von der Treuhand über den Seesportverband Bootstechnik übergeben bekam.

Es gebe zwar heute keine Trainingslager mehr wie in früheren Jahren, als die Truppe zwei Wochen an der Ostseeküste entlangschipperte, aber andere Höhepunkte sind geblieben. Zum Beispiel die Teilnahme an der Kieler Woche (in diesem Jahr im Juni) oder an anderen Regatten. Um Medaillen geht es den Strausbergern dabei nicht: Teilnahme entscheidet, so die Maxime.

Anfang März ist erst einmal Jahreshauptversammlung, dann folgen noch zwei Arbeitseinsätze. Saisonstart mit dem Ansegeln ist diesmal erst Ende April. Danach wartet nicht nur Spaß: "Wir müssen im Sommer an die Uferbefestigung ran", blicken die Seesportler voraus. Sie befürchten ernste Probleme, falls der Wasserspiegel des Straussees weiter sinkt. Zu den Schwimmstegen mussten sie schon Treppen bauen. Aber wenn es so weitergehe, komme bald eine Kante. "Dahinter geht es richtig runter."

Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der Jugendarbeit. Es gibt zwar eine handvoll junge Mitstreiter, die mittwochs seemännische Disziplinen wie Knoten, Wurfleine werfen aber auch rudern, schwimmen und laufen trainieren, aber man wünsche sich mehr Nachwuchs. Computer und Handy seien indes bei vielen gefragter als Seesport.