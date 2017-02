Friedrich Weißler in Sachsenhausen gedacht

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Friedrich Weißler wurde 1891 geboren. Im Dezember 1932 wurde der Jurist Landgerichtspräsident in Magdeburg. Wenige Monate später verurteilte er dort einen SA-Mann wegen ungebührlichen Verhaltens zu drei Reichsmark Ordnungsstrafe, weil dieser in voller Uniform vor Gericht erschienen war. Kurz danach stürmte ein SA-Trupp Weißlers Büro, schlug ihn und setze ihn in einem SA-Lager fest. Noch 1933 entließen die Nationalsozialisten Weißler als Landgerichtspräsidenten.

Andacht: Pfarrerin Marion Gardei erinnerte an der Gedenkstele für Friedrich Weißler im ehemaligen Kommandanturbereich an den mutigen und bekennenden Christen. © MZV

Er zog nach Berlin und trat der von Pfarrer Martin Niemöller gegründeten oppositionellen "Bekennenden Kirche" bei. Als juristischer Berater und Kanzleichef der vorläufigen Kirchenleitung war Weißler an der Erarbeitung einer regimekritischen Denkschrift an Hitler beteiligt, die dem Diktator überreicht wurde. Als die geheime Denkschrift - von den Autoren unbeabsichtigt - in der Schweizer Presse veröffentlicht wurde, verhaftete die Gestapo im Herbst 1936 drei Mitglieder der "Bekennenden Kirche", unter ihnen Weißler. Im Zellenbau des KZ Sachsenhausen wurde er von mehreren SS-Männern grausam gefoltert und am 19. Februar 1937 ermordet. Wie der Weißler-Biograf Manfred Gailus am Sonntag in der Gedenkveranstaltung zum 80. Todestag Weißlers sagte, stammten die Mörder aus christlichen Elternhäusern. Weil sie den bekennenden Christen wegen ihrer ideologischen Verblendung und dessen jüdischer Herkunft aber für einen Juden hielten, ermordeten sie ihn.

Seit 1987 trägt das evangelischen Seniorenzentrum in Sachsenhausen den Namen "Friedrich Weißler". Seit 2005 erinnert eine Stele in der Gedenkstätte an den bekennenden Christen.