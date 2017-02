Aus der Parkbox im All zum Friedhofsorbit

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nur etwa eine halbe Stunde dauert es, bis ein Satellit in einer ersten Umlaufbahn um die Erde ist. Nach drei bis zehn Tagen und mehreren Bahnanhebungen erreicht er seine geostationäre Parkposition in etwa 36 000 Kilometern Höhe, aber es kann dann noch Wochen dauern, bis er funktionstüchtig ist. Diese und andere Details zu solchen Raumflügen vermittelte Claudia Fiebig bei der Veranstaltung am Sonnabend im Planetarium des Fontane-Gymnasiums. Die 34-Jährige, einst Schülerin in der Bildungseinrichtung, ist seit gut einem halben Jahr im Satellitenkontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen tätig, überwacht dort selbst Raumflugkörper.