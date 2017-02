Parlaments-Vorsteher verlässt Schöneicher Fraktion

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Der Vorsitzende der Schöneicher Gemeindevertretung, Erich Lorenzen (Linke), ist aus seiner Fraktion ausgetreten. Das hat der Vorsitzende des Ortsverbandes, Fritz Viertel, am Sonntag bestätigt. Bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend war Lorenzen nicht anwesend. So kam als Leiterin der Sitzung Helga Düring von der SPD zum Zug. Für sie war es zugleich die letzte Sitzung - nach insgesamt 27 Jahren. Bürgermeister Ralf Steinbrück (ebenfalls SPD), verabschiedete sie mit Blumen. "Ich hatte keine Lust mehr, außerdem wollte eine andere unbedingt", sagte Helga Düring zu ihrem Rückzug. Ihre Nachfolge tritt Karin Müller an.