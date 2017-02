Älter und kein bisschen leiser

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Sie ist auf der Terrasse geboren, in einer lauschigen Sommernacht, bei einem "Tässchen Tee" - die Idee zur ersten kleinen Rocknacht. Ihre geistigen Väter sind Sebastian Scherel, Veranstaltungsmanager an den Uckermärkischen Bühnen, und Olaf Küchler, früher Jugendklubleiter und heute leidenschaftlicher Organisator der musikalischen Plattform ABM. "Kann Rockmusik in Schwedt funktionieren?" hatten sich die beiden gefragt und erhielten am Sonnabend ein klares "Ja!" als Antwort. Die "ambulante Betreuung" der Bands und ihrer Fans fand im Kleinen Theatersaal statt und ließ vergangene Klubhaus-Atmosphäre aufleben.

Rocken wie in jungen Jahren: Drummer Michael Finke von der Schwedter Band "Die Tiere"

Gut 200 Liebhaber handgemachter, regionaler Rockmusik waren gekommen, die sich nicht nur auf die Bands "Die Tiere", "Härtefall" und "LeeRock" freuten, sondern auch auf das Treffen mit einstigen Mitschülern, Kumpels aus der Jugendzeit und lange nicht gesehenen Freunden.

In die Wiedersehensfreude und Umarmungen mischten sich die ersten Musiktakte von Igor, Mischka und Bremi. Im Alltag sind "Die Tiere" inzwischen gezähmt und gehen soliden Berufen nach, auf der Bühne werden die Rocker wieder jung, so wie ihr Publikum davor. Manche Rockermähne ist gelichtet oder grau. T-Shirts mit markigen Sprüchen spannen über den vom Leben geformten Bäuchen. "Ein bisschen verrückt geblieben sind die Musiker alle, so wie wir", meint Jörg Heldt, der eigens aus Bremen für die Rocknacht angereist ist. "Heldti" ist Ur-Schwedter und dieser Stadt sowie der Band "Härtefall" verbunden. Die macht mit ihren Hits Stimmung im Saal. "Sag ja zum Bier" klingt wie eine Hymne und mit "Alt alt alt" meint Bandleader Bert Heidecker das richtige Lied als geforderte Zugabe gefunden zu haben für "1200 versammelte Lebensjahre".

Wer glaubte, eine Steigerung der Beats und Quote auf der Tanzfläche wäre nicht möglich, wurde von LeeRock eines Besseren belehrt. Die vier Rocker und die Rockerin aus dem Oberhavelland sind den Uckermärkern seit dem Festival "Woltersdorf in Flammen" ein Begriff. Nach Schwedt haben sie eigene Fans mit dem Bus mitgebracht und neue vor Ort gewonnen. So wie "Rammstein"-Anhänger Sven Schumann, der von Kollegen "mitgeschleppt" wurde und nun zum ersten Mal begeistert dabei ist.

Die eigenen und die gecoverten Songs von LeeRock sollen nicht nur den Stress und Wahnsinn des Alltags kompensieren, sondern Spaß bringen. So singen sie "Lass uns heute was erleben, lass uns sein so wie wir sind."

Dies ist den Veranstaltern der ersten Rocknacht gelungen und Olaf Küchler ist sich ziemlich sicher, dass es bald eine zweite geben wird.