Betrunkener baut Unfall

Briesen (MOZ) Ein Pkw, der sich überschlagen hatte und verlassen war, wurde der Polizei am Sonntag, gegen 3 Uhr früh, aus der Beeskower Straße in Briesen gemeldet. Aufgrund des Kennzeichens ermittelte die Polizei den Halter, einen 30-jährigen Letschiner, der bei seiner Lebensgefährtin in Briesen wohnt. Dort trafen die Beamten ihn an. Der Mann verwickelte sich in Widersprüche und roch nach Alkohol. Ein Test ergab 1,69 Promille. Später stellte sich heraus, dass der Mann auch Verletzungen hatte. Den Führerschein konnten die Polizisten nicht einziehen - der Mann hatte keinen. Der Pkw wurde sichergestellt.