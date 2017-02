Ausgelassene Tänze allerorten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auf dem Höhepunkt der Fastnachtssaison wurde am letzten Samstag trotz grauen Himmels und Nieselregens in vielen Orten der Region ausgelassen gezampert. Die MOZ war in Herzberg, Niewisch, Pfaffendorf, Schneeberg, Trebatsch und Alt Stahnsdorf mit dabei.

Bereits am Freitag starteten die Schneeberger ins lustige Wochenende. Gut besucht sei der Tanzabend mit den "Lutzketaler Musikanten" gewesen. Am Samstag ging es munter weiter in dem beschaulichen Örtchen. "So viele waren wir schon lange nicht mehr" freuten sich die Veranstalter über die rege Teilnahme beim Zampern. Die "Vogelsänger Odermücken" hatten an jedem Haus zwei oder mehr Ständchen parat und die bunte Meute tanzte bis zum späten Nachmittag fröhlich mit.

Auch in Niewisch freute man sich, dass das Zampern in diesem Jahr wieder gut besucht war. Mit den "Oder-Spree-Musikanten" begann die Beutetour durch das Dorf im Ortsteil Möllen. Anschließend marschierte man mit Pauken und Trompeten ins etwa ein Kilometer entfernte Niewisch, wo es im Dorfgemeinschaftshaus einen leckeren Linseneintopf zum Aufwärmen gab. Am Abend feierte man im "Gasthaus zum Schwielochsee" mit der Band "Sound Express" und einem bunten Programm bis spät in die Nacht weiter.

In Trebatsch spielte "Elektra 68" zum Tanz auf und lockte hunderte Besucher aus der näheren und auch ferneren Umgebung an. Natürlich wurde dort zuvor auch am Tage gezampert, aufgrund der Größe des Ortes wie immer jeweils separat in den Ortsteilen Sabrodt, Sawall und Trebatsch. "Auch wenn wir beim Zampern getrennte Wege gehen, sind wir trotzdem ein Dorf. Es gibt keine Konkurrenz, kein Gegeneinander der Ortsteile" stellt Britt Henning klar. Am kommenden Samstag feiert man in Trebatsch Eierball mit der "US Partyband".

In kleiner Runde begannen die Pfaffendorfer ihre Beutetour mit den "Lieberoser Musikanten". Aber nach und nach reihten sich immer mehr Feierlustige in bunten Kostümen ein. Katrin Reischert wohnt schon seit 17 Jahren in Hamburg, aber zur Fastnacht kommt sie immer wieder in die Heimat nach Pfaffendorf, ebenso Sarah Behlendorf, die seit einem Jahrzehnt in Bremen lebt. "Sowas gibt es woanders nicht, das muss einfach sein" sind sich die beiden jungen Frauen einig waren. Am Abend wurde zur Musik der "Sound up Liveband" im Festzelt am Lamitscher Teich getanzt. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem kleinen, aber feinen und lustigen Programm.

Die "Nacht des Grauens" spielte sich in Herzberg ab. Die komplette Unterwelt begab sich am Abend ins Gasthaus Simke und sorgte für gruslige Unterhaltung. Bunt und lustig ging es dagegen beim Zampern mit der "Kleinen Lubolzer Blasmusik" zu. Susanne Lamprecht ist mit Lebensgefährte Florian Meier und Sohn Karl erst zwei Tage vor der Fastnacht nach Herzberg gezogen. Mann und Sohn waren gerade unterwegs, als sie von der tanzenden Meute auf ihrem Hof überrascht wurde. Aber ganz unvorbereitet war sie dann doch nicht. "Wir haben im Internet recherchiert was auf uns zukommt" verriet sie, als sie Gummibärchen für die Kinder und Hochprozentiges für die erwachsenen Narren verteilte. "Schade, dass mein Sohn gerade nicht hier ist. Der Kleine liebt Blasmusik" ist sie ein wenig traurig. Aber im nächsten Jahr gibt es wieder eine Fastnacht in Herzberg und dann können sie ja alle drei mitzampern.

Der Festverein "Dampfhammer" in Alt Stahnsdorf zählt fleißig mit: Es war am Sonnabend bereits die 57. Fastnacht im Ort. Immer den Glienicker Blasmusikanten hinterher, zogen die Narren aber erst einmal zum Zampern nach Neu Stahnsdorf. Nur in wenigen Orten passen sich so viele Teilnehmer dem jeweiligen Motto an, das hier diesmal an die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnerte. Fräcke, quietsche gelbe Zylinder, gestreifte Westen, kurze Charleston-Kleidchen, Muffs und Fuchskragen - die Alt und Neu Stahnsdorfer hatten gründlich ihre Dachböden durchforstet. Abends tobte wieder die Darre mit der Fetentour und dem Programm von Danza La Loca im Faschingsfieber.