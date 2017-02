Handgemachtes für die Osterzeit

artikel-ansicht/dg/0/

Kreatives aus Keramik: Zum Workshop fanden sich am Wochenende Frauen in der Bernauer Frakima ein. Dekoratives für die Osterzeit war das Motto. © Renate Meliß

"Alle Workshops, die ich bisher angeboten habe, reichten nicht aus, verlangten nach einer Zugabe - einem Teil 2", sagt Anja Schreier von der Frakima. Gestartet wurde im Januar dieses Jahres mit einem Kalligrafie-Kurs, dem jetzt der Keramik-Kurs folgt. Weiter wird es am 25. März mit einem Filz-Workshop gehen. Auch eine kleine Druckwerkstatt ist bereits angedacht.

Hintergrund der Workshops ist es, kurz in eine Sache einzusteigen und sich auszuprobieren, ohne sich gleich in einem der laufenden Kurse der Frakima anmelden zu müssen. Das könne im Anschluss daran aber durchaus geschehen - wenn das Interesse groß genug ist. "Ganz gemäß unserer Bezeichnung - Frau, Kind, Mann - können an den Workshops auch gern Kinder ab etwa sechs Jahren teilnehmen. Sie können mit den Eltern oder auch den Großeltern herkommen - das Generationsübergreifende ist genau das, was uns ausmacht", betont Anja Schreier.

An diesem Sonnabend leitet Marita Keller den Workshop. Sie ist sonst Mitglied in dem sehr begehrten Keramik-Kurs. Schon am Freitagabend sind zum Thema "Ostern" die ersten Werke entstanden. Ton-Eier, die später gebrannt werden, liegen zum Trocknen bereit.

Am Sonnabend geht es weiter. Zwei Halb-Guss-Formen aus Gips dienen jeweils zum Erstellen eines Ei. Der Gips entzieht dem Ton die Feuchtigkeit, so dass das "rohe" Ei bereits nach kurzer Zeit weiter verziert werden kann - it kleinen Kugeln oder Blüten beispielsweise. Auf kleinen Ton-Ringen können die Eier später aufgestellt werden. Wer möchte, fertigt passende Schalen dazu an oder kleine Aufhänger für den Osterstrauß.

Eine andere Variante ist, den Gips-Rohling mit kleinen Tonröllchen auszulegen, so dass sich dann besondere Verzierungen ergeben, die nach dem Trocknen und Brennen farbig glasiert werden. Beim Modellieren kommen dann oftmals noch weitere Ideen. Es macht einfach Spaß. Dazu wird gelacht und geredet, Tee getrunken oder vom Streuselkuchen genascht.

Der zwei Teil des Oster-Workshops in der Bernauer Frakima-Werkstatt findet am 3. März ab 18 Uhr und am 4. März von 14 bis 16 Uhr statt.