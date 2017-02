Erben ist wirklich nicht leicht

artikel-ansicht/dg/0/

Isabelle Gehrmann (16) spielte Inge Wenzel, eine verträumte und manchmal etwas naive Frau Mitte 40. Ihr "Mann" Paul, hinter dem sich Valentin Franze (18) versteckte, kann, nein muss als eingebildeter und von sich sehr überzeugter Macho charakterisiert werden. Jüngster in der Theatergruppe ist Robert Gehrmann (11). In der Komödie "Erben ist nicht leicht" ist er um ein halbes Jahrhundert gealtert und spielt den 61 Jahre alten Frührentner Hubert Huber. "Ich bin meist schlecht gelaunt und reiße ab und an miese Witze. Aber nur im Stück."

Im Friedrich-Wolf-Theater (Friwo) stand an diesem Premierenabend die Jugend im Rampenlicht. Das Gros der Zuschauer war Ü 40 und mehr. Eltern und Großeltern der Protagonisten kamen, Lehrer, Neugierige, Schulfreunde. Der Müllroser Dieter Görsdorf reiste an, "weil meine Nachbarin Marika Kamolz Sport- und Deutschlehrerin im Schweitzer-Gymnasium und Künstlerische Leiterin der Theatergruppe ist."

Zehn Euro legte Görsdorf in den Spendentopf. Mit ihm wirbelte vor allem Schüler Oskar Ueberschär durch das Foyer. Der Hans Dampf spielte im Stück Harald Musch, einen Luftikus und kein besonders erfolgreicher Immobilienmakler. Ueberschär, talentiert und selten um ein lockeres Wort verlegen, ist die Rolle auf den Leib geschrieben.

Marika Kamolz und ihr Kollege, der Geographie- und Geschichtslehrer Carsten Unger, halten die Freizeit AG Theatergruppe zusammen. "Wir haben uns ein Jahr lang auf diesen Premierenabend vorbereitet, übten jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr und länger", informierte Unger, der sich "Mädchen für alles" bezeichnet. Die Komödie frei nach Walter G. Pfaus hätten die Schüler selbst ausgesucht. Und zum Teil auch bestimmt, wer für welche Rolle prädestiniert sei - und wer nicht. Siehe Oskar Ueberschär.

Im Stück schart Lina von Hagen (Lynn Gluchowski), eine hochbetagte wohlhabende Dame, von Zeit zu Zeit ihre illustre Verwandtschaft um sich, um ihr mitzuteilen, dass sie nun zu sterben gedenke. Doch diesmal kam es anders. Einer der lieben Verwandten half etwas nach. Für den Fall eines unnatürlichen Todes hatte von Hagen aber Vorkehrungen getroffen. Deshalb gab es nicht nur lange Gesichter, sondern auch turbulente Verwicklungen. Das Happy End wurde mit viel Applaus belohnt.

Zu den Zuschauern gehörten Daniela Heitbreder mit Ehemann Detlev und Ricarda Franze. "Daniela ist meine Tochter. Und Valentin, der Paul Wenzel spielt, mein Enkel", klärte die charmante Eisenhüttenstädterin Ricarda Franze das Familien-Wirrwarr auf. Sie sei stolz auf Valentin. Der hat zwei Vorbilder: Gottschalk und Raab. "Ja, ich möchte gern TV-Moderator werden. In meiner Theatergruppe habe ich viel Selbstbewusstsein getankt, bin rhetorisch besser geworden. Mal sehen, was die Zeit bringt..."

Premieren der Theatergruppe des Schweitzer-Gymnasiums haben schon immer im Friwo stattgefunden, außer in den Jahren, wo dort renoviert wurde. "Ich bin sehr froh, dass wir hier spielen dürfen", zog Carsten Unger ein kleines Resümee. Die Zusammenarbeit mit den Profis vom Friwo sei einfach super. Viele andere Helfer und Sponsoren machten den großen Abend möglich. Ein Dutzend Schüler sorgten für Requisite, Maske und Bühnengestaltung. Hannah Weidauer war Souffleuse, Aimée Lippmann, Mary-Ann Lück und Volker Kamolz gestalteten das Programm, Sarah Mayer das werbende Plakat. Regisseurin Marika Kamolz bekam von Selina Kubiack als Assistentin Unterstützung. Um dem Stück den letzten Schliff zu geben und die Szenen auf der großen Bühne durchzuspielen, gab es im Theater vier Probetage. "Unsere Schüler wurden vom Unterricht freigestellt und übten von 8 bis 16 Uhr", erzählte Carsten Unger. Das Bühnenbild wurde mithilfe der Friwo-Techniker perfektioniert.