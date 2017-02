Kulturpreis geht nach Oderberg

artikel-ansicht/dg/0/

Sprecher des Regionalverbands von Bündnis 90/Die Grünen im Oberbarnim mit, der diese Auszeichnung zum 18. Mal in Folge vergibt. Die Ehrung ist mit einem Preisgeld von 750Euro dotiert. "Die Stifter des Preises ehren damit das enorme ehrenamtliche Engagement von Vorstand und Mitgliedern des 62-köpfigen Vereins", schreibt Laffin in einer Mitteilung an die Presse.

2008 habe der Verein das Binnenschifffahrtsmuseum von der Stadt Oderberg gepachtet und damit seine Schließung verhindert. So sei es möglich gewesen, dass ein wichtiger Part der Kulturlandschaft im Landkreis, ein Ort der Heimatgeschichte und der Traditionspflege erhalten blieb und neu belebt wurde.

"Die Fassade des Museums erhielt seitdem ein neues Gesicht, das grüne "i' als Qualitätssiegel konnte errungen werden, zahlreiche Veranstaltungen - Konzerte, Feste, Lesungen, Film - fanden auf der Riesa oder im Museumspark statt und sogar heiraten kann man inzwischen im romantischen Schiffsambiente", zählt Laffin auf. Außerdem werden Einblicke in die Geschichte der Schifffahrt des Oderraumes gewährt.