Lebuser Narrenvölkchen zieht durch

Lebus (MOZ) Gegen trübe Stimmung bei trübem Wetter haben die 60 Lebuser Narren und ihre Fans schon immer ein gutes Mittel gewusst. So auch am Sonnabend, als pünktlich um 13 Uhr der traditionelle Umzug durch die Oderstadt startete.

Ein großes Völkchen konnte LCC-Nestor Klaus-Dieter Dölves am Kulturhaus begrüßen. Traditionell angeführt vom Burgwagen, in dem auch Verpflegung für unterwegs eingelagert war, und der fahrenden Narrenkappe setzte sich der lange Zug in Bewegung. Am besten hatten es die Majestäten der Saison: Ihre Lieblichkeiten Benjamin II. und Jasmin I. nahmen ebenso in der Kutsche platz wie das Miniprinzenpaar Lara und Malte. Auf dem Kutschbock hatten Frank und Herbert Draheim das Sagen. "Wir sind erstmals mit dabei" , sagten die Niederjesarer, die mit den schweren Warmblütern Erik und Lord eine prächtige Premiere boten.

Präsident Gilbert Beck und seinen Elferrat sind mehr als zufrieden mit der laufenden Saison, die unter dem Motto steht "Die Zukunft im Blick - der LCC dreht die Uhren zurück." "Beide großen Veranstaltungen im Kulturhaus sind schon lange ausverkauft", erklärte der Präsident, für den es die zweite Saison ist.

Der Zug der Narren passierte den Kreisel und bog dann von der Frankfurter in die Fontane-Straße ab. Sie mussten ein ganzes Stück laufen bis zur ersten "Tankstelle". Die hatten die Familien Schulz und Eichler gemeinsam vorbereitet. Mit Getränken und Gebäck konnten sich die Narren dort stärken. Das Prinzenpaar sorgte mit einem Tänzchen für Stimmung. "Wir sind Rentner geworden und freuen uns, hier mitmachen zu können", erklärte Marie-Luise Schulz zu ihrem Engagement. Die Konfetti-Kanoniere Chris Dahlke und Maik Schwarz sorgten auf ihre Weise dafür, dass das trübe Wetter ganz in Vergessenheit geriet. Frisch gestärkt ging es dann wieder zur nächsten Tankstelle, die Familien Lehmann und Elsner bestückt hatten. Der fröhliche Zug wanderte noch ein gehöriges Stück, bis zum Ziel in der Goethestraße, wo Prinz Benjamin II. Hof hielt.