Büttenreden, Tanz und Hollywood-Flair

Fürstenwalde (MOZ) Am vorletzten Wochenende der närrischen Jahreszeit standen Veranstaltungen in kleineren Orten im Vordergrund. In Markgrafpieske, Reichenwalde und Demnitz kamen Karnevals- und Faschingsfreunde auf ihre Kosten.

Markgrafpieske: Steffi Förster hatte sich einen Bart angeklebt und spielte "Schakeline", Melina Schniegler-Dagge lief mit Perücke und aufgeklebten Zahnlücken als "Schantalle" herum, und als Putzfrauen-Duo moderierten die beiden den Programm-Karneval unter dem Motto "Helau - wir schaffen das" im voll besetzten Markgrafpiesker Bürgerhaus. Das "Feierdorf Markpies" machte seinem Beinamen wieder alle ihre Ehre - der Saal tobte von der ersten Minute an. In einem rund anderthalbstündigen Programm führte der Markgrafpiesker Carneval Club unter anderem eine wilde Parodie von "Hänsel und Gretel" auf, bei der sich Tobias Buder und René Briesenick - letzterer mit blonder Perücke - über den Boden des Bürgerhauses wälzten. Heiterkeitsstürme waren auch bei der Büttenrede von Manfred Dagge garantiert, der sich als Krankenhaus-Patient am Tropf einer Schnapsflasche seine Version des Weltgeschehens zusammenreimte. Zu den Gästen gehörten viele Einheimische, aber auch Fürstenwalder und Berliner waren gekommen.

Reichenwalde: Hollywood war im Dorfgemeinschaftshaus allgegenwärtig - in der Dekoration, die Filmrollen imitierte, in Plakaten an der Wand, in der Musik, auch in den Kostümen der Gäste. Christian Gehring aus Ratzdorf gehörte zu einer Gruppe von drei Pärchen, die sich komplett nach dem Vorbild der TV-Serie "Raumschiff Enterprise" verkleidet hatten. "Wir haben Bekanntschaft hier im Ort und wissen, dass die sich hier sehr viel Mühe geben", sagte Gehring.

Seit vorigen Herbst haben die Reichenwalder Faschingsfreunde unter Leitung von Sibylle Tauchert ein durchkomponiertes Programm einstudiert, das sich um Hollywood drehte. Unter den Stühlen waren einige Filmschnipsel versteckt, und die vier, die auf diesen Stühlen saßen, waren zur Jury berufen, die in einem Filmquiz urteilen sollte. Uta Meininger als Marilyn Monroe tanzte zu "I wanna be loved by you" nach vorn. "Die Szene mit dem U-Bahn-Schacht haben wir weggelassen", sagte Moderator Bernd Breitag augenzwinkernd - gemeint war ein berühmtes Bild, in der der Rock der Monroe von unten hochgeblasen wird. Charlie Chaplin in riesigen Schuhen, Kinder mit Regenschirmen und -jacken zu "Singing in the Rain", vier Frauen im Nonnenkostüm als "Sister Act" - ein Gag jagte den nächsten. "Das haben wir alles nur für einen Abend einstudiert", so Sibylle Tauchert.

Demnitz: Nach dem Aus des Gölsdorfer Faschingsvereins ist Demnitz mittlerweile die einzige Hochburg in der Gemeinde Steinhöfel für Narren-Freunde. So verwundert es nicht, dass am Sonnabend zum Faschingstanz im Saal der Gutshaus-Gaststätte "Am Schlossteich" die Stimmung wieder wunderbar war. DJ Achim hatte als Intro kaum "Atemlos" von Helene Fischer aufgelegt, da drängten sich die gut 60 Besucher auch schon auf der Tanzfläche. Gelbleuchtende Minions aber auch der schwarzgekleidete Modezar Karl Lagerfeld war dabei, ebenso etliche Cowboys, Mönche und ein Jeti mit langem Bart. Zwischendurch stärkten sich alle bei Bier, Schnaps und Wiener Würstchen - doch lange hielt es auf den Stühlen kaum einer aus. Bis weit in die Nacht wurde zu alten und aktuellen Partyhits auf der Tanzfläche gerockt.

Gut an kam aber auch zwischendurch der Auftritt der Frankfurter Sängerin Angela, die das Publikum erst bei "in München steht ein Hofbräuhaus" zum Schunkeln brachte. Sie dichtete aber bekannte Songs wie "Anita" zu "Klaus-Dieter" um und sang mit den Gästen gemeinsam gern den "Holzmichl".

"Wir sind jedes Jahr dabei und haben viel Spaß", strahlte Kathrin Hintz aus ihrem dicken grünen Bierflaschen-Kostüm, während ihr Mann Peter dieses Mal in einem Hippie-Kostüm mit blonder Perücke steckte. Erschienen waren zum Faschingstanz aber nicht nur Demnitzer, sondern wieder auch etliche Gäste aus der Region. Einen Tisch besetzten beispielsweise Heinersdorfer als Polizisten und Piraten.