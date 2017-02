Wo die Gartenschere anzusetzen ist

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Achtzig Leute, größtenteils männlich und gereifteren Alters, saßen am Sonnabend für anderthalb Stunden dicht gedrängt im Storkower Raiffeisenmarkt in einem Gang, in dem sonst Gartengeräte zum Kauf angeboten werden. Hans-Roland Müller von der Baumschule Sämann aus Bautzen hielt ein kostenloses Seminar zum Baumschnitt ab: Das erste in Storkow, nachdem es in den vergangenen drei Jahren im Beeskower Raiffeisenmarkt stattgefunden hatte. "Es sind alles gute Kunden aus der ganzen Region bis einschließlich Beeskow", freute sich Marktleiter Dietmar Loy über die vielen Anmeldungen. Handelsleiterin Bianka Zeschmann erklärte, dass Raiffeisen schon lange mit der Bautzener Baumschule Sämann zusammenarbeite und gute Erfahrung mit der Qualität der Gehölze gemacht habe. "Wir wollen den Haus- und Grundstücksbesitzern, die bei uns ihre Neupflanzungen kaufen, mit diesem Seminar einen besonderen Service bieten", ist ihr wichtig.