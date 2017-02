CDU für Klage gegen Kommunalaufsicht

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung will, dass Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) gegen einen Bescheid der Kommunalaufsicht Widerspruch einlegt, der ihrem Handeln Recht gibt. Hintergrund ist der Streit um das Altanschließerthema. Dagmar Püschel hatte einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nicht umgesetzt, der zum Inhalt hatte, dass der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) allen Altanschließern ihre gezahlten Beiträge zurückzuzahlen soll. Die Bürgermeisterin hatte diesen Beschluss beanstandet, nicht zuletzt mit der Begründung, dass auf die Stadt hohe Kosten zukommen würden, da die Stadt Umlagen an den TAZV zahlen müsste.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553572/

Inzwischen hat die Kommunalaufsicht das Vorgehen der Bürgermeisterin bestätigt. Und gegen diese Entscheidung der Kommunalaufsicht soll die Verwaltung nun rechtlich vorgehen. Demnach solle die Stadt beim Verwaltungsgericht in Frankfurt Klage einreichen, heißt es in einem Beschlussantrag der CDU, der am Mittwoch im Hauptausschuss beraten und beschlossen werden soll. Die CDU bemängelt, dass die Ablehnung ausschließlich mit der Haushaltssituation der Stadt begründet wird. "Zu keinem Zeitpunkt wurden zur Lösung der Belastung des TAZV bzw. der Stadt Konzepte zur Finanzierung erarbeitet. Es wurde ausschließlich die Belastung der Altanschließer in Betracht gezogen", heißt es u.a. in der Begründung des Antrages.