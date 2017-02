Auf Fahrt mit der "MS Letschin"

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Ihre traditionelle Faschingsveranstaltung eröffneten die Senioren Letschins mit dem dreimaligen Schlachtruf: "Schiff, Ahoi". Die Mitglieder des LCV warteten mit einem maritimen Faschingsprogramm auf, in dem sie nicht nur vielfach ihre Gesangstalente, sondern auch ihre komödiantischen Fähigkeiten unter Beweis stellten. Als Schiffskapitän fungierte Chorleiter Lothar Böttcher in schneeweißer Uniform mit goldenen Rangstreifen und Schiffermütze. Gerne folgten die Faschingsgäste seiner Einladung zu einer "Auszeichnungsfahrt" auf dem Traumschiff "MS Letschin". Schon beim ersten Lied: "Kapitän nimm mich mit auf die Reise" und dem Einmarsch seiner "Schiffsbesatzung" klatschten und sangen die Senioren im bis auf den letzten Platz besetzten Saal des Kinos begeistert mit.

Im Wechsel mit Tanzrunden folgten viele weitere Programmbeiträge der Mitglieder des LCV. Begeistert applaudierte das Publikum beispielsweise ihrem Auftreten als Double maritimer Musikstars. Gemeinsam mit den Senioren im Saal sang die Mannschaft um Kapitän Lothar Böttcher zudem eine deutsche Fassung von "My Bonnie is over the Ocean". Die Reise des Traumschiffs "MS Letschin" endete - wie in einer bekannten Fernsehserie zelebriert - mit einer großen Wunderkerzenparade der Mannschaft.

Stürmischer Applaus der Veranstaltungsgäste war der schönste Lohn für die vielen Anstrengungen der gegenwärtig 14 LCV-Mitglieder. Heute organisieren sie, vor allem wegen zu geringem Nachwuchs, zwar keine eigenständigen Faschingsveranstaltungen mehr, investieren aber mit wöchentlichen Proben immer noch sehr viel Zeit in ihre Aufführungen. Die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Evelin Miethke, und die stellvertretende Bürgermeisterin Eveline Fiedrowicz dankten allen Mitwirkenden ganz herzlich.