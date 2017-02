Diplomatin für eine Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/New York (MOZ) Später mal bei den Vereinten Nationen arbeiten - das wäre ein Traum für Janina Wietschorke. Beim Programm "Model United Nations" konnte sie knapp eine Woche lang in New York UN-Luft schnuppern: anstrengend und total spannend.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553574/

"Das Multikulturelle - Sprachen, Kulturen, Leute kennenlernen - das ist, was ich so toll finde", schwärmt Janina Wietschorke. "Und dass man unglaublich spannende Themen bespricht und viel erlebt." Die 21-Jährige ist begeistert von der Arbeit bei den Vereinten Nationen. Auch noch, nachdem sie fast eine Woche die Interessen Argentiniens vertreten, zum Teil von neun bis neun arbeiten und einsehen musste, dass die Debatten sehr ernüchternd sein können.

Sie war Anfang Februar in New York, um am "Model United Nations" (MUN) teilzunehmen, bei dem Schüler und Studenten die Arbeit der Vereinten Nationen nachstellen. Für sie war es ziemlich cool, mal in den doch sehr abstrakten Alltag der UN reinzuschnuppern und zu sehen, wie die Organisation bewegt, was die ganze Welt betrifft. "Ich habe echt viel gelernt, zum Beispiel wie die Abstimmungen laufen."

Schon ab August konnte man sich für das Programm bewerben. Janina Wietschorke bekam dann relativ schnell das Thema ihrer Gruppe: Landminen. "Man wurde einem Land zugeteilt, das man vertreten soll. Ich hatte Argentinien", erzählt sie. Bis zum 20. Januar musste sie dann ein "position paper" schreiben. Für sie hieß es also, die Position Argentiniens zum Thema Landminen zu erklären.

Die Besonderheit am MUN in New York ist, dass man direkt ins UN-Hauptquartier kommt. Dort fand die Eröffnungs- und Schlusszeremonie statt, die Workshops wurden in Hotels abgehalten. In diesen ging es dann ums Debattieren. Jeder hielt einen Vortrag zur Position des "eigenen", zugeteilten Landes.

Argentinien und Landminen - das wäre nicht gerade das erste Thema gewesen, mit dem sich Janina Wietschorke beschäftigt hätte. Doch nachdem sie sich eingelesen hatte, zum politischen System, zur Wirtschaft und zu Landminen, interessierte sie sich viel mehr für das Land. Das war auch gut so, denn die Aufgabe beim MUN bestand darin, eine Resolution zu erarbeiten und dabei auf den Interessen des jeweiligen Landes zu beharren. "Das fiel mir am Anfang ein bisschen schwer", gibt die Studentin zu, die an der Humboldt-Uni in Berlin Regionalstudien Asien/Afrika studiert und gerade ihre Bachelorarbeit schreibt.

"Die Debatten haben ewig gedauert, jedes Land hatte andere Interessen", erzählt sie. Einige seien total von Landminen betroffen, andere nicht. Es wurde um jedes Wort gestritten, für Sightseeing oder Shopping blieb da so gut wie keine Zeit. Doch am Ende schafften die jungen Diplomaten auf Zeit es, eine Resolution mit 22 Punkten zusammenzuschreiben.

Dazu zählt zum Beispiel der Punkt, dass in Ländern mit Landminen schon in der Schule gelehrt werden soll, wie man mit ihnen umgeht. Ein weiterer Punkt der Resolution ist die Opferhilfe, also mobile Krankenhäuser und psychologische Betreuung. Die Resolution wird an die "richtige" UN weitergeleitet. Inwiefern die das umsetzen kann, weiß Janina Wietschorke noch nicht.

Ein Job in der UN oder in einer Botschaft, das wäre für sie "ein Riesentraum, den man schwer verwirklichen kann". Die Teilnahme am MUN-Programm war "ein kleiner Schritt in diese Richtung." Sicher ist: Die Ferne hat es ihr angetan. Im Studium verbrachte sie ein Jahr in Australien.