Stimmung beim Booßener Karneval

Booßen (MOZ) "Auch dies Jahr wird getanzt und gelacht, wir träumen von 1000 und einer Nacht", lautet in diesem Jahr das Motto des Carnevals-Clubs Booßen (CCB), der diesmal zum Feiern in das Gasthaus Kliestow ausgewichen ist. Am Sonnabend fand die erste Abendveranstaltung statt, am Sonntag wurde zum Seniorenfasching eingeladen. Die zweite Abendveranstaltung wird am Sonnabend dieser Woche um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) beginnen.