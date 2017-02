Etwas entspannter zum Abi

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) 280 Schüler besuchen derzeit das Berufliche Gymnasium des Barnimer OberstufenzentrumsII. Um ihr Abitur in drei statt zwei Jahren zu machen, reisen einige täglich von weit her an. Doch die Schulwahl hat mehr Gründe.

Vor die Wahl gestellt: Chantal Marquardt als Engel und Teufel Nadja Schilling erklären Vanessa Haase mit Mutter Kathrin am Tag der offenen Tür das Freudsche Modell vom Ich, Es und Über-Ich, das in der Psychologie und der Pädagogik eine Rolle spielt. © MOZ/Thomas Burckhardt

Moritz Thesing möchte künftig in Eberswalde zur Schule gehen. Noch besucht der 15-jährige Uckermärker die Oberschule in Prenzlau. Nach der zehnten Klasse peilt er das Abitur an: am liebsten am Beruflichen Gymnasium des OSZII. "Wegen des Schwerpunkts Elektrotechnik. Ich will später in diesem Bereich studieren", sagt er. Die Stunde Zugfahrt in die Barnimer Kreisstadt würde er in Kauf nehmen.

Moritz, der sich am Sonnabend beim Tag der offenen Tür in der Fritz-Weineck-Straße alles genau anschaut, ist kein Einzelfall. Wie Hartmut Lewerenz, Abteilungsleiter am Beruflichen Gymnasium berichtet, kommen bereits jetzt einige Schüler aus Prenzlau, Angermünde oder der Region Bad Freienwalde. Ihnen geht es zum einen um die berufsorientierten Schwerpunkte: Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik sowie Gestaltungs- und Medientechnik. "Damit haben sie später enorme Vorteile an der Uni", sagt Lewerenz. Zum anderen wollen die Schüler ihr Abitur in drei statt in zwei Jahren machen. "Es ist nicht leichter, aber vielleicht etwas entspannter."

In Klasse 11 zählen die Noten noch nicht. Doch danach wird es auch am Beruflichen Gymnasium ernst. Zwei der Fächer für die schriftlichen Prüfungen müssen die Schüler aus Deutsch, Mathematik und Englisch wählen. Wie an anderen Schulen auch gelten die Aufgaben des landesweiten Zentralabiturs. Die dritte schriftliche Prüfung legen sie in ihrem Schwerpunktfach ab.

Max Fuhrmann hat sich für Wirtschaft entschieden. Er hat vorher in Bad Freienwalde eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht. Den Altersunterschied zu den Mitschülern merkt der 23-Jährige zwar. "Man ist reifer und weiß wo man hin will", sagt er. Doch schon 2018 stehen auch für den Zwölftklässler die Prüfungen an. Anschließend will er Personalmanagement studieren.

Viele Eltern und Kinder werden am Sonnabend durchs Haupthaus und die anderen Gebäude geführt. Sporthalle, Aula und Caféteria teilt sich die Einrichtung mit dem direkt nebenan gelegenen Gymnasium Finow. Am Eingang werden die Besucher von Schülersprecher Jerome Lindt empfangen, der sich wie viele Lehrer ziemlich herausgeputzt hat. In Anzug und Fliege begrüßt er die Gäste.

Oben neben dem Spanischraum ist der Kleidungsstil ein anderer. Chantal Marquardt trägt Engelsflügel, Nadja Schilling Teufelshörner. Die 18-jährigen Schülerinnen wollen den Gästen das Fach Psychologie näherbringen und ihnen in Verkleidung das Freudsche Instanzenmodell erklären, das dem Menschen so viele Schwierigkeiten bei seinen Entscheidungen bereitet.

Unentschlossene fürs Berufliche Gymnasium zu begeistern, dürfte Schülern und Lehrern an diesem Tag gelungen sein.