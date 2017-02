Leute freundlich, Räume zu eng

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Tourist-Information bekommt von den Gästen der Stadt sehr gute Noten für den Service und die Freundlichkeit. Das belegt eine aktuelle Befragung am Terminal. Reserven gibt es bei der Einrichtung und den räumlichen Verhältnissen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553578/

Seit Anfang Dezember beteiligen sich alle Tourismusinformationen der Uckermark an einem Monitoring, das der Deutsche Tourismusverband initiiert hat. "Ziel ist die Verbesserung der Servicequalität", sagt die Geschäftsführerin des Angermünder Tourismusvereins, Johanna Henschel.

Die Angermünder Tourist-Information darf schon seit einigen Jahren mit dem Gütesiegel "Q" für eine ausgezeichnete Service-Qualität werben, das alle drei Jahre verteidigt werden muss. Mitarbeiterin Madlen Kienitz ist ihr Service-Coach und achtet ständig darauf, dass die Kollegen ihre gesteckten Ziele in Sachen Service und Kundenfreundlichkeit erreichen. Sie wertet auch die Beurteilungen aus, die sie derzeit im Rahmen der Gästebefragung bekommen. Dabei kann jeder Besucher an einem Terminal an der Eingangstür für mehrere Fragen die Zufriedenheit beurteilen. "Wir empfinden es als wichtig, die Gäste zu bitten, sich einige Minuten Zeit zu nehmen, um unsere Arbeit einzuschätzen. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Arbeit und die Servicequalität zu verbessern", versichert Johanna Henschel.

Dank der Befragung sehe man eindeutig, wo es Reserven gibt. "Für jede Frage gibt es fünf Stufen von ,sehr zufrieden' bis "sehr unzufrieden'. Nach dem bisherigen Stand sind 85 Prozent der Befragten sehr zufrieden", erklärt Madlen Kienitz. Denselben Wert erreicht die Angermünder Tourist-Information als Informationsquelle für Besucher. Mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter waren 78 Prozent der Befragten sehr zufrieden, 14 Prozent zufrieden. Auffallend ist allerdings, dass die Werte hinsichtlich der Einrichtung schlechter werden. Hier gibt es nur von 53 Prozent der Befragten die Höchstnote, 27 Prozent sind zufrieden, für 17 Prozent ist die ausreichend.

Grund dafür ist das Raumproblem. 33 Prozent der Befragten empfinden die Räume als zu eng. Damit hat auch das Urteil über das Souvenirangebot zu tun. Die Hälfte aller Befragten hält die Auswahl für zu begrenzt oder hat andere Erwartungen.

"Dass die Räume generell zu klein sind, beschäftigt uns auch schon seit Jahren", meint die Geschäftsführerin des Tourismusvereins. "Für die Gäste ist das eine bedrängende Situation und für unsere Mitarbeiter ist sie auch nicht einfach. Der Tresen ist zu klein. Im Souvenirshop ist kaum Platz für Prospekte. Beim Angebot haben wir Nachholbedarf. Bisher haben wir uns überwiegend auf regionale Produkte konzentriert. Dabei sind wir interessiert an interessanten Sachen", versichert Johanna Henschel. "Wir wollen zum Beispiel eine schöne Angermünder Tasse im modernen Design anbieten. Wer Ideen für attraktive Dinge hat, kann sich bei uns melden."

Angesichts der Raumprobleme, die auch Besuchern auffallen, freuen sich die Mitarbeiter der Tourist-Information darauf, 2018 mit dem Umzug in das Haus Uckermark den Service und die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessern zu können. Der Design-Vorschlag ist derzeit in Arbeit. Die Entwürfe sollen in den nächsten Wochen vorgestellt werden.