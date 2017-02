Grüne Jugend bildet Ortsgruppe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Grüne Jugend Brandenburg lädt am 27. Februar politisch interessierte Frankfurter bis 30 Jahre zum Gründungstreffen für eine Ortsgruppe der Grünen Jugend ein. Das Treffen unter dem Motto "Weg vom grauem Alltag in Frankfurt (Oder) und hinein in eine grüne Zukunft!" findet um 18 Uhr im Büro der Grünen Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock in der Gubener Straße 40 statt.