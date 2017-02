Reichsbahn-Lok im Doppelpack

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 3. Februar hatte der Stadtbote über eine Elektro-Lokomotive der Frankfurter Deltarail GmbH, die originalgetreu wie zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn in weinrot und mit schmalen weißen Streifen versehen lackiert worden ist, berichtet. Die E-Lok der Baureihe 243, hergestellt 1990 im VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke (LEW) "Hans Beimler" Hennigsdorf, ist in ganz Deutschland begehrtes Fotomotiv bei Eisenbahnfans.