Stefan Mross kommt Erknernach Erkner

Herr Mross, Sie sind gerade mit Ihrem Programm "immer wieder sonntags" auf Tour. Wo erreiche ich Sie gerade?

Ich bin auf der Autobahn unterwegs, wo ich derzeit 90 Prozent meines Lebens verbringe. Wir fahren gerade von Chemnitz Richtung Görlitz zu unserem nächsten Auftritt.

In zwei Jahren feiern Sie 30. Bühnenjubiläum, bei Ihrem ersten Auftritt waren sie elf. Hätten Sie geglaubt, dass Sie so lange ganz oben durchhalten?

Natürlich habe ich gehofft, dass das ein paar Jahre geht, aber nie geglaubt, dass es mein Hauptberuf wird. Es ist wie ein Lotteriegewinn, dass man auf der Bühne steht und Leute unterhalten darf. Zumal der Sprung vom Kindsein ins Erwachsenenleben gerade im Show-Geschäft gewaltig ist.

Haben Sie immer noch Spaß an Ihren Auftritten?

Ich habe wahnsinnig gute Laune, diesen Beruf machen zu dürfen. Aber er bedeutet nicht nur Spaß. Inzwischen habe ich eine Menge Verantwortung für viele Mitarbeiter und eine Tournee, deren Schirmherr ich gewissermaßen bin.

Kommen Sie während der Tour dazu, an weiteren Projekten zu arbeiten?

Na klar, die Karriere darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. Die Zeit wird schnelllebiger, man muss länger vorausdenken. Mit meinen Planungen für Auftritte bin ich bereits im Frühjahr 2019. Außerdem bereiten wir die Live-Sendung "immer wieder sonntags" vor, die im Sommer 14 Mal läuft. Und wir verhandeln zu verschiedenen Projekten mit Privatsendern.

Kennen Sie Erkner?

Ja, in Erkner bin ich, glaube ich, schon aufgetreten, als die Stadthalle noch gar nicht stand. Auch in der Stadthalle war ich öfters.

Sie stehen mit weiteren Künstlern auf der Bühne. Was darf das Publikum von Ihnen erwarten?

Es wird ein buntes Programm, angelehnt an die Ideen und das Konzept der Sendung "immer wieder sonntags". Es gibt viele Spiele mit dem Publikum und Sketche. Das Lachen steht im Vordergrund. Ich führe durch das Programm, werde aber auch singen und bestimmt auch mal ein Stück auf der Trompete spielen.

Die MOZ verlost fünf mal zwei Freikarten für "immer wieder sonntags" in der Stadthalle Erkner am 25. Februar, 16 Uhr, plus zwei CDs. Dazu muss diese Frage beantwortet werden: Wie alt war Stefan Mross bei seinem ersten Bühnenauftritt? Wer die Antwort weiß, ruft bis Dienstag, 14 Uhr, unter 01378 00117782 an (50 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil abweichend).