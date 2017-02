Kinderfahrräder aus leeren Deodosen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Deosprays können auch dann noch gute Dienste leisten, wenn sie verbraucht sind - wie dm und Unilever im Rahmen der gemeinsamen Initiative "R'cycle!" zeigen. Um für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren, wurden ab August 2015 in allen dm-Märkten leere Aluminiumdosen gesammelt und in Fahrräder verwandelt. 800 insgesamt! Je Rad wurden 400 Dosen gebraucht. Die Kinderräder werden an verschiedene soziale Einrichtungen in ganz Deutschland gespendet - wie jüngst an die PerspektivFabrik in Mötzow. Geschäftsführer Andreas Erhard und seine kleine Abordnung holten einen blauen Flitzer direkt von Silke Augst (li.), Leiterin der dm-Filiale in der Sankt-Annen-Galerie, ab; vier weitere wurden direkt geliefert.Text/Foto: tms