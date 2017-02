Haarscharf am Ohnmachtsanfall vorbei

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Sagen wir mal so: Ich hab's überlebt. Als Mann im Publikum der Männerstrip-Show "SixxPaxx" an den ehrwürdigen Uckermärkischen Bühnen. Im Auge eines Orkans soll es am ruhigsten sein. Aber nicht Freitagabend, als acht vor Muskeln strotzende Männer ein erotisches Bühnenfeuerwerk vor über 700 ekstatischen Frauen anzünden.

Muskel-Erotik: Strip-Art-Show der Mantastic SixxPaxx in Schwedt. Regelmäßig eskortierten sie Damen auf die Bühne. Was dann passiert, führt oft knapp am Ohnmachtsanfall vorbei. © MOZ/Oliver Voigt

"Mmmmmh, ich hatte auch mal so eine wie dich." - Bedrohlich taucht die hässliche, sprechende Fratze vom Horrorclown "Der Joker" vor dem Gesicht von Sarah auf. Zum Glück ist Superman zur Stelle und rettet Frau in Nöten. Passt filmisch nicht ganz? Stimmt, denn am Ende strippt der Superheld für Sarah. Sie ist keine Schauspielerin, sondern Zuschauerin der SixxPaxx-Show an den Uckermärkischen Bühnen.

Wo Schauspieler sonst "Faust" oder "Ewig jung" mimen, lassen nun acht Sonnyboys aus aller Welt ihre Hüllen fallen. Aber Obacht: Kein Sich-Klamotten-vom-Leib-reißen und gut is'. Nein, ein Auftritt von Charme, Ästhetik, echten Sixpacks (Waschbrettbäuche) und blanken Hinterteilen.

Ein peinlicher Akt auf der Theaterbühne? Nicht für die 56-jährige Denise: "Sonst schauen wir uns Theaterstücke an. Heute lasse ich mich überraschen." Maika ist schon zum vierten Mal dabei. "Die Show ist immer wieder der Hammer", meint die 28-Jährige aus Prenzlau.

Dann mal los! "Ladies, habt ihr Lust auf ein bisschen nackte Männerhaut?", ruft Moderator und Akrobat David Farell in den Saal. "Jaaaaa!", kreischt es. Mein Trommelfell wird angekratzt. Laut wummernde Bässe dröhnen durch den verdunkelten Saal. Brandon und Felipe erscheinen auf der Bühne - und lassen als halbnackte Gerüstbauer die Funken fliegen. Kaum eine Dame ist mehr zu halten, es reißt sie von den Sitzen. Lasziv, lässig-aufreizend entkleiden sich die Bühnen-Bauarbeiter bis auf die Unterhose. Die Show ist professionell durchchoreographiert. Neben viel nackter Haut bietet sie einen Ritt durch die Pop- und Filmgeschichte. Augenzwinkernd wechseln die acht Prachtexemplare von Mann ihre Rollen mit hohem Tempo. Mal spielen sie Bauarbeiter, mal Geheimagenten in James-Bond-Manier oder Pilot. Immer lasziv, immer lässig, immer locker, immer sexy. Manchmal romantisch. Dann wird es ruhiger - auf der Bühne und im Saal. Brandon Presley setzt sich ans Keyboard und - oh Wunder - er singt einen schmalzigen Elvis-Presley-Song. Nun schmelzen die Herzchen dahin - fast alle. Meine Sitznachbarin will nackte Tatsachen statt Noten: "Nicht singen, ausziehen!"

Von Michael Jackson bis James Bond bringen die Mantastic SixxPaxx alle Männertypen auf die Bühne. Der darauf folgende Strip geht immer bis haarscharf an die Grenze der Peinlichkeit. Ein kräftezehrender Ablauf aus An- und Auskleiden, Breakdance und männlichem Pole Dance. Nur ohne Stange. Ein Hut bedeckt am Ende - einem Feigenblatt gleich - den männlichen Stolz.

Alles echte Muckis, diese SixxPaxx? "Ja", antwortet Brandon Presley leicht genervt."Ich gehe fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio". Er futtert viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate, um die gebräunten Muskeln spielen lassen zu können. Er zupft auch seine Augenbrauen. Immer wieder werden die Zuschauerinnen zum Mitmachen animiert. Auf Fragen wie "Wer hat heute Geburtstag?" fliegen unglaublich viele Hände in die Luft. Jede will mal auf die Bühne. Der Auftritt dort führt oft haarscharf am Ohnmachtsanfall vorbei.

Bis zu 40 T-Shirts werden auf der Bühne zerrissen und in die Menge geworfen. Seit vor drei Jahren SixxPaxx das "Supertalent" gewann, geht das allabendlich so. Seitdem erschallen irgendwo in Deutschland Rufe aus Frauenkehlen mit fast 125 Dezibel. Fast so laut wie ein startender Düsenjet. Am Ende blickt Mann in teils mitgenommene, aber glückliche Gesichter. Meine Ohren sind hin. Feierabendbier, ich komme!