Es geht vor allem um den Spaß

Bernau (MOZ) Mit mehr als 1300 Kindern und Jugendlichen hatte das 12. Tanzfestival Bernau so viele Teilnehmer wie noch nie. Von Freitag bis Sonntag präsentierten Gruppen und Solisten aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ihr Können. Erstmals starteten die Tänzer auch in der Kategorie Folkdance.

Minutiös abgestimmt und professionell: Die Magic Dancer aus Bernau griffen in ihrer Choreografie auf den Ray-Charles-Klassiker "Hit the Road Jack" zurück.

Lea steht ganz starr da. Die Vierjährige traut sich nicht, sich zu bewegen. Ihre Arme hält sie abgespreizt - wegen des Gold-Glitters darauf. Gleich wird das kleine Mädchen auf die Bühne gehen, zum ersten Mal überhaupt. Gerade vier Wochen gehört Lea zur Abteilung Tanz des PSV Olympia in Berlin-Kaulsdorf. Sie ist die Jüngste der "Mini Move", die an diesem Sonnabend den Wettbewerb in der Erich-Wünsch-Halle eröffnen. "We have fun" - "Wir haben Spaß" lautet der Titel der Choreografie, mit dem die Mädchen in der Kategorie Kindertanz/Showtanz bei den Minis antreten.

Die kleine Lea steht in der ersten Reihe. Sie und die anderen Mädchen machen ihre Sache gut. So gut, dass sie am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgehen - vor den Minis der SG Einheit Zepernick und denen der Bernauer Magic Dancer. PSV-Abteilungsleiterin Marion Sonderhoff jubelt. Die Minis seien erst im Januar gegründet worden, erzählte sie vor dem Auftritt. "Uns geht es gar nicht ums Gewinnen, sondern um den Spaß für die Kinder", schränkte sie folgerichtig die Erwartungen ein. Dass ihre Jüngsten nun Sieger geworden sind, kann sie kaum fassen. "Das haben wir Sandra zu verdanken", ist sie sich sicher. Sandra Raatz ist die Trainerin im Verein - und sie denkt sich die Choreografien aus. Am frühen Abend werden die älteren Tänzerinnen des PSV Olympia ihr Glanzstück zeigen - "Der Dschungel weint". "Das ist so cool", schwärmt Marion Sonderhoff. "Damit haben wir bisher noch jeden Wettbewerb gewonnen." Ihre Prophezeiung wird sich auch in Bernau erfüllen.

Überhaupt: Es sind die vielen fantasiereichen Choreografien, die beim Publikum ganz besonders gut ankommen. So tanzen die Magic Dancer aus Bernau zu dem live gesungenen Klassiker "Hit the Road Jack". Ihre Darstellung des Streits eines Paares - sie will ihn vor die Tür setzen, er versucht sie umzustimmen; schließlich gibt er auf, packt seine Sachen und geht - ist minutiös aufeinander abgestimmt, nahezu professionell.

Auch den sieben- bis elfjährigen Mädchen der United Dancing Angels aus Altlandsberg (Märkisch-Oderland) fliegen die Herzen der Zuschauer zu. "Hexen, Hexen überall" heißt ihre Darbietung - "ein ganz bezauberndes Hexen-Madley" bescheinigen ihnen die beiden Moderatoren Nina Coenen und Sami Alkomi, die keine Gelegenheit auslassen, die Zuschauer zu Begeisterungsstürmen zu animieren.

Die East Side Fun Crew, die in den vergangenen Jahren regelmäßig erste Preise in der Kategorien Hiphop/Streetdance abräumte, tritt in diesem Jahr nicht beim Wettbewerb an. Im 21. Jahr ihres Bestehens müssen sich die Tänzer unter dem Dach der Barnimer Freidenker offenbar erst wieder neu sammeln. Ihre 15-minütige Show am Sonnabendnachmittag bleibt jedenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Dafür wird am Sonntagnachmittag eine weitere Kategorie in den Wettberwerb eingeführt: Folkdance. Dazu kommen mehrere neue Vereine wie der Serbische Klub Berlin, der Humanität- und traditionelle Kultur-Sport-Verein oder der Verein Kigai erstmals zum Tanzfestival nach Bernau. Mit von der Partie sind auch die Free Eagles Linedancer vom Tanz- und Turnschuppen Genthin (Sachsen-Anhalt) und der Verein Golden Phoenix Eberswalde.

