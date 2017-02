Erste Experimente im Forscherhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Unterstützer des Forscherhauses am Kupferhammerweg haben am Sonnabend auf das Erreichte angestoßen. Der 36-Quadratmeter-Bau steht. Nur der Putz fehlt noch. Fürs nächste Bauvorhaben auf dem Campus der Kinderakademie sind größere Dimensionen vorgesehen.

Ob eine Reißzwecke schwimmen kann? "Ja", sagt Franz. Allerdings darf nur der Kunststoff die Wasseroberfläche berühren. Der Siebenjährige verweist an seinen Kumpel Jonas. Der ist bereits neun und hat das ruhigere Händchen. Vorsichtig drapiert dieser die Reißzwecke auf der Wasserobefläche der Glasschüssel. Und siehe da, es klappt. Anders verhält es sich, als Franz und Jonas Pfeffer und Spülmittel ins Wasser geben. "Dadurch wird die Oberflächenspannung zerstört", erklärt Franz. Die Reißzwecke sinkt auf den Grund der Schale.

Solche und andere Experimente können Schüler, Kita- und Hortkinder der Kinderakademie am Kupferhammerweg künftig in ihrem neuen 36 Quadratmeter großen Haus durchführen. "Das ist groß genug, wenn man bedenkt, dass herausragende Persönlichkeiten unserer Zeit, wie Steve Jobs, in Garagen angefangen haben", sagt Ralf Opitz vom Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie ist Träger der Akademie und stolz auf das Bauprojekt. 40000Euro wird es am Ende gekostet haben. Geld, das aus Spenden von Firmen, Stiftungen und Privatleuten stammt. Einige von ihnen sind auch am Sonnabend zur Eröffnung gekommen, die im Rahmen eines Tags der offenen Tür an der Bildungs- und Betreuungseinrichtung stattfand. Zwar stehen Restarbeiten wie der Außenputz noch aus, doch nutzt Ralf Opitz das Beisammensein der Gönner schon mal, um auf ein weiteres Vorhaben hinzuweisen. Auf der anderen Seite des Grundstücks plant der Träger etwas Größeres in Sachen Sport und Kultur. Mehr wollte Opitz auch auf spätere Nachfrage der MOZ nicht verraten. Nur eines sei sicher: es werde wieder jeder Euro gebraucht.

Damit dürfte auch was künftig auf dem Campus entsteht als Gemeinschaftsprojekt gelten. Denn darauf legt Marion Daht mit Blick auf das neue Forscherhaus besonderen Wert. Die Kita-Leiterin der Akademie, die am Sonnabend von mehreren Rednern als Initiatorin des Vorhabens benannt wird, will die Blumen dafür nicht für sich allein einstreichen.

Nun warten in eben jenem Forscherhaus Holzschiffe und Reagenzgläser aus Kunststoff darauf, ausprobiert zu werden. Unterdessen herrscht am Sonnabend auf dem gesamten Gelände am Kupferhammerweg reger Betrieb. Beim Tag der offenen Tür pirschen viele Eltern und Kinder durch die Unterrichtsräume der Privatschule, an der zurzeit 171 Schüler lernen. 18 Lehrer arbeiten an der Einrichtung, die neben der Freien Montessorischule Barnim die einzige nichtstaatliche Grundschule in Eberswalde ist. "Wir legen Wert auf soziales Lernen, Lernen mit allen Sinnen und Selbstständigkeit", beschreibt die stellvertretende Schulleiterin Franziska Waldschmidt einen Teil des Konzepts. Außerdem werden höchstens 15 Schüler pro Klasse unterrichtet.