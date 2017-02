Soko Leipzig-Star Schmidt-Schaller in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Heute Abend läuft Soko Leipzig", merkte verschmitzt lächelnd Werner Krumbein wie nebenbei am Freitag auf der Burg Storkow an. "Das guck' ich sowieso nie", war die lakonische Antwort seines Gesprächspartners. "Ich heiße Andreas Schmidt-Schaller", stellte sich dieser nachdrücklich den Gästen des Burg-Salons des Burg-Kultur-Vereins vor. Der Leiter dieser Veranstaltungsreihe konterte: "Ich hätte Sie auch nicht mit Trautzschke angesprochen, hatte ich mir jedenfalls fest vorgenommen." Grundlage dieses Talks war das 2015 erschienene Buch "Klare Ansage. Bekundungen und Bekenntnisse" des bei über 300 Folgen Soko Leipzig "am längsten gedienten Bullen in Ost und West". Nach dem launigen Begrüßungsgeplänkel wartete Werner Krumbein mit interessanten Fragen auf, die der Schauspieler in Jeans und Kapuzenpulli mit der Aufschrift "1. FC Union" nicht umhin konnten zu loben: "Sie haben das Buch ja doch gelesen."

"Bloß nicht nur das machen, was einem gesagt wird", war seine Antwort, warum er das feste Engagement hingeschmissen hatte und in die finanziell nicht abgesicherte Freiberuflichkeit gegangen ist. Damit ist bereits viel über den Menschen gesagt, der zu DDR-Zeiten auch als Regisseur Gegenwartsstücke inszeniert hat. Ein harmloser Regieeinfall führte einmal zur Unterstellung einer "illegalen Flugblattaktion". "Aber das ist Schnee von vergangenen Jahren. Es hat auch Spaß gemacht, sich durch eigene Gedanken einzubringen, und daran ist ja letztlich die DDR gescheitert, dass sie keine anderen Gedanken zugelassen hat", sieht er es heute milde, um gleich klarzustellen: "An den Herrschaftsverhältnissen hat sich nicht viel geändert - nur die Methoden sind andere." Da gab es großen Applaus und bei weitem nicht den letzten.

Schmidt-Schallers linke Position traf einen Nerv. Aber der Humor überwog in seinen Plaudereien aus seinem Schauspielerleben. Es gab viel zu lachen, zum Beispiel bei einer Begebenheit, an der er demonstrierte, wie er von einem Streckenläufer lernte, dass man eine Szene auch "mit Nichts", also mit Schweigen ausfüllen kann."