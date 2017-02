Die Mutter des Volkschores

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Elly Wendemuth aus Eisenhüttenstadt.

"Nein, heute habe ich tatsächlich noch nicht gesungen", gibt Elly Wendemuth kurz vor der Mittagsstunde zu und lächelt etwas verlegen. Fast sieht es so aus, als sei ihr das ein wenig unangenehm. Denn Musik, die gehört zum Leben der Frau, die am Sonntag ihren 85. Geburtstag gefeiert hat. Normalerweise trällere sie oft mal ein Lied in ihrer Wohnung, beispielsweise beim Putzen. Dabei schaut sie dann immer wieder auf die Textvorlage, die ausgebreitet auf dem Couchtisch liegt, und irgendwann sitzen die Zeilen dann. "Ich kann mir so etwas recht schnell merken", erzählt sie. "Das war schon immer so." Für etwa 80 Prozent der Lieder, die sie mit dem Volkschor Eisenhüttenstadt singe, benötige sie keine Textblätter. "Ja, das ist schon ganz erstaunlich", bestätigt Heike Eipert, die an diesem Tag zu Besuch bei Elly Wendemuth in Eisenhüttenstadt ist. "Ich schaffe das nicht."

Dieser Satz wird der 85-Jährigen wohl nicht so schnell über die Lippen kommen. Seit 26 Jahren ist sie die Vereinsvorsitzende des Volkschores und auch bei der nächsten Vorstandswahl wird sie diesen Posten wohl nicht ablehnen. Dass daran ziemlich viel Arbeit hängt, das schreckt sie nicht ab. Sie kümmert sich um die Chorreisen, managt die Auftrittstermine, hat ein offenes Ohr für die Chorsänger und denkt natürlich immer auch an deren Geburtstage. Und damit sie ja niemanden vergisst, hat Elly Wendemuth alles fein säuberlich auf Karteikarten notiert und diese natürlich sicherheitshalber in Plastikfolien gesteckt. Man weiß ja nie. Und wenn andere in ihrem Handy nach Nummern oder Terminen suchen, zückt sie ihren Ringordner und ist mindestens genauso schnell am Ziel. Sollte mal irgendeinem Chormitglied eine Nummer fehlen, ein Anruf bei der Zentrale Wendemuth reicht. Dort sitzt sozusagen die singende Auskunft. "Sie ist die Mutter des Ganzen", sagt manch Sänger hochachtungsvoll über Elly, wie sie von allen genannt wird.

Als junge Frau kam sie aus Thüringen, wo sie als Spinnerin gearbeitet hat, nach Stalinstadt. Erst war sie Hausfrau, dann Erzieherin und nach einem Fernstudium, arbeitete die Mutter von zwei Kindern jahrelang als Werklehrerin, unter anderem an der Juri-Gagarin-Schule. "Was wir da nicht alles mit den Schülern gemacht haben", erinnert sie sich und erzählt sofort von selbst gebauten Holzautos und wie viel Spaß das damals gemacht habe.

Zuhause wurde dann oft gesungen, zumal ihr mittlerweile verstorbener Mann Günther ihr Hobby teilte. Er leitete das EKO-Ensemble. Und sie habe damals oft die Kinder der Ensemblemitglieder gehütet, erzählt sie. Doch irgendwann wollte auch sie gemeinsam mit anderen Lieder erlernen und proben. Und als Lehrerin passte sie natürlich wunderbar in den Lehrerchor, der 1975 in Eisenhüttenstadt gegründet worden war und in den 1980ern in Volkschor umbenannt wurde, weil eben auch Ärzte und andere Berufsgruppen vertreten waren. "Seit 1978 bin ich dort Mitglied", sagt Elly Wendemuth, die im zweiten Sopran singt. "Dieser Chor, das ist einfach etwas Wunderbares." Im Prinzip wie eine zweite Familie. Dort wird gesungen, dort wird gelacht, dort kann man sich über Probleme austauschen, dort erlebt man gemeinsam schöne Dinge und dort sind auch Freundschaften entstanden. Jeden Montag geht die muntere Rentnerin, die locker als 75-Jährige durchgehen würde, zur Probe. "Da ist man dann immer richtig beschwingt und vergisst alles um sich herum", schwärmt sie.

Obwohl die eigenen Kinder sich eher für Sport begeisterten, lag und liegt der Sopranistin der Chor-Nachwuchs sehr am Herzen. Wie ein Kind freut sie sich, wenn sie endlich mal wieder einen jungen Sänger oder eine junge Sängerin neu auf ihre Karteikarten schreiben kann. "Sie kann richtig gut Menschen einfangen", sagt Heike Eipert mit einem Blinzeln. Nur bei den Tenören hat ihr Charme noch nicht gereicht. "Die würden wir brauchen", betont die Vereinschefin.

Und als würde Elly Wendemuth der Chor noch nicht reichen, leitet sie auch noch eine Gruppe der Volkssolidarität in Eisenhüttenstadt. Noch ein Schuh mehr, den sie sich gern und aus Überzeugung anzieht. Ans Aufhören denkt sie mit keiner Silbe. Stattdessen zuckt sie mit den Schultern und sagt wie zu ihrer Verteidigung: "Ach, ich kann nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und gar nichts machen. So bin ich nicht." Deshalb geht sie auch unheimlich gern zu Konzerten ins Museum. "Da bin ich schon richtiger Stammgast."

Selbst einen Garten am Schwarzen Luch bewirtschaftet die dreifache Omi und vierfache Urgroßomi noch gemeinsam mit ihrem Sohn. "Das ist herrlich dort", erzählt sie begeistert. Spaziergänge an der frischen Luft - vor allem mit ihrer Freundin Inge -, die liebt sie. Das stärkt die Sinne und die Gesundheit. Wobei Elly Wendemuth eigentlich davon überzeugt ist, dass vor allem das Singen sie gesund hält - schließlich braucht man dafür eine besondere Atemtechnik und Glückshormone werden - nicht zuletzt durch das Gemeinschaftserlebnis - ebenfalls ausgeschüttet. Wissenschaftler behaupten sogar, Hobby-Sänger haben ein besseres Immunsystem. Elly Wendemuth ist dafür der beste Beweis.

Ihren Geburtstag hat sie übrigens mit der Familie und vielen Freunden gefeiert - und gesungen wurde da mit Sicherheit auch.