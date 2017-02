Am 25. Februar wird gebadet!

artikel-ansicht/dg/0/

Deetz (MZV) Die Wanne ist voll, das Wasser schön warm! Von wegen! Das Deetzer Erdloch darf's sein und das Wasser eiskalt! Kommenden Samstag, 25. Februar, 11 Uhr, wird am Deetzer Park wieder zum Eisbad eingeladen. Wird Peter Triebel (Fo re.) der einzige Deetzer bleiben, der eiskalt abtaucht? Oder gibt es andere Mutige aus Groß Kreutz (Havel) und Kloster Lehnin? Zugesagt haben die "Havelwale" aus Potsdam und die "Eisbären!" aus Brandenburg an der Havel, sodass in jedem Fall wieder ein illustres Völkchen planschen wird. Weitere Meldungen - auch von Solisten - nimmt Peter Triebel unter Tel. 033207-50343 entgegen. Zuschauer sind gern willkommen und können das Mittagkochen ausfallen lassen: der gastgebende Deetzer Heimatverein hat Erbsensuppe und Glühwein im Angebot.T/F: tms