Zusätzliche Motivation für den Granseer Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) "Die Jugend ist ja bald zahlreicher als die aktive Truppe", scherzte Löschgruppenführer Uwe Valentin bei der Jahreshauptversammlung der Granseer Feuerwehr am Sonnabend, als er seinen Blick über die versammelten Kameraden schweifen ließ. Noch sind die jungen Leute nicht in der Mehrheit, aber die Nachwuchswerbung der Granseer hat Früchte getragen. 40aktiven Feuerwehrleuten stehen 28 Mitglieder der Jugendwehr gegenüber. "Das war nicht immer selbstverständlich, dass wir im Nachwuchsbereich so stark aufgestellt sind", sagte Amtsdirektor Frank Stege in seiner Ansprache. Bleibe zu hoffen, das möglichst viele zu den Aktiven wechseln, sobald sie das entsprechende Alter erreicht haben. Um die jungen Leute zu motivieren, wurden alle mit Medaillen in Bronze und Silber bedacht, die eifrigsten sogar mit Pokalen - je nachdem wie viele Stunden sie ihrem derzeitigen Hobby und möglichen späteren Ehrenamt 2016 gewidmet hatten. Spitze waren Martin Eckfeld, Leon Rast, Niko Schröter und Nick Gerlach, die von 114 möglichen Stunden 110, 108, 106 beziehungsweise 88 dabei waren.Erstmals soll 2017, kurz vor den Sommerferien, auch eine eigene Jahreshauptversammlung der Jugendwehren des Amtes stattfinden, kündigte Amtsbrandmeister Andreas Pahlow an.