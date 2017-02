artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Rentner ist mit seinem Auto in Berlin-Oberschöneweide ungebremst in einen geparkten Lieferwagen gerast. Der 83-Jährige und seine 81 Jahre alte Ehefrau wurden bei dem Unfall am Sonntagabend in der Siemensstraße verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Lieferwagen wurde mit so großer Wucht gegen ein Verkehrsschild geschleudert, dass die Feuerwehr es entfernen musste. Das Ehepaar kam in ein Krankenhaus, die Frau wurde stationär aufgenommen.