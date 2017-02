Bandschnalle für Lehrende in Oberhavel

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenberg (OGA) Der Kreisfeuerwehrverband konnte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern. Dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen, ein Dankeschön an die Kameraden auszusprechen, die einen essentiellen Teil der Verbandsarbeit übernehmen - die Kreisausbilder. Für sie wurde eine Auszeichnung eingeführt, die am Sonnabend im Schloss Liebenberg erstmalig verliehen wurde.

"In den vergangenen Monaten war so viel los, dass sich noch kein Termin gefunden hatte, der dieser Ehrung gerecht geworden wäre. Deshalb zeichnen wir unsere Kreisausbilder heute während des Kreisfeuerwehrforums aus", so Steffen Schönfeld, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes. Denn ihre Arbeit sei lebenswichtig für eine funktionsfähige Feuerwehr.

2016 haben 425 Kameraden an 27 Lehrgängen teilgenommen. Alljährlich absolvieren Feuerwehrmänner aus Oberhavel Seminare im Ausbildungszentrum des Kreisfeuerwehrverbandes, um die verschiedenen Lizenzen zu erhalten und beispielsweise größere Fahrzeuge oder eine Drehleiter bedienen zu können. Damit können sie während eines Einsatzes Arbeit leisten, die im Ernstfall Leben rettet. Die Ausbilder, die diese Seminare abhalten, können alle auf einen umfassenden Erfahrungsschatz zurückgreifen, einerseits aus den zahlreichen Einsätzen, die sie schon absolviert haben, andererseits aus den Fortbildungen, die sie selbst besucht haben.

Am Sonnabend wurde ein neuer Kamerad in die Riege der Ausbilder aufgenommen: Niels Krüger ist zum Ausbilder für Atemschutzgeräte ernannt worden. Anschließend wurden 15 Mitglieder vom Kreisfeuerwehrverband für ihre langjährige Tätigkeit in der Lehre mit der Bandschnalle in Silber für fünf Jahre im Dienst beziehungsweise Gold für zehn und mehr Jahre geehrt. Die beiden dienstältesten Kameraden können auf 25 Jahre als Kreisausbilder zurückblicken.

Eine beachtliche Leistung angesichts der Vorqualifikationen, die so ein Dozent mitbringen muss. Michael Krause war am Sonnabend verhindert, dafür nahm sein Kollege Bernd Sydow seine Auszeichnung sowie einen gut gefüllten Präsentkorb entgegen. Der Feuerwehrmann aus Birkenwerder ist seit 44 Jahren im aktiven Dienst und opfert außerdem regelmäßig an den Wochenenden seine Freizeit, um dem Nachwuchs den korrekten Umgang mit Atemschutzgeräten beizubringen.

"Auch nach so langer Zeit habe ich immer noch Spaß an dieser Aufgabe", bekräftigte Krause. Fürs Aufhören sei die Zeit jedoch noch nicht gekommen.Im Rahmen der Tagung wurde außerdem eine Liste mit Geräten und Anlagen vorgestellt, die der Kreisfeuerwehrverband Oberhavel perspektivisch für ein neues Ausbildungszentrum anschaffen würde.