Pariser Flair in der Angerscheune

Petershagen (MOZ) "Bonsoir - Guten Abend" hieß es am Sonnabend in der Angerscheune. Der Verein hatte sich Marie Giroux und Jenny Schäuffelen als zwei charmante Gastgeberinnen ins Haus geholt, um sein Publikum auf eine musikalische Reise in die französische Metropole mitzunehmen. Der Name des Duos aus Berlin - Pariser Flair - war auch Programm.