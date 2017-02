Impressionen von Wasser in allen Formen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Titel "JahresZeiten und Meer" zeigt Hartmut Meyer ab Donnerstag seine Bilder in der Galerie in der Tourist-Information in Bad Freienwalde. Viele seiner Bilder beinhalten das Thema Wasser und tragen Titel wie "Am Meer", "Eisschollen auf der Oder" oder "Boote im Nebel".

artikel-ansicht/dg/0/1/1553598/

Für Hartmut Meyer, der frühere Brandenburger Bauminister, wurde die Malerei seit Beginn seines Ruhestands zu einem wichtigen Hobby. Der 73-Jährige hat zwei Ateliers in seinem Haus und arbeitet dort an seinen Bildern, die anfänglich den Motiven sehr detailgetreu nachempfunden, inzwischen immer abstrakter werden.

In zahlreichen Ausstellungen in Berlin und Brandenburg hat er seine Werke bereits der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist bereits das zweite Mal, dass Meyer, der in Thüringen aufgewachsen ist und inzwischen in Wriezen lebt, seine Bilder in der Tourist-Information in Bad Freienwalde ausstellt. Die Ausstellung wird um 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.