Volltreffer an Kickertisch und Altar

"Volltreffer" lautete in diesem Jahr das Motto des Kickerturniers, das inzwischen ein Jahreshöhepunkt im Petershagener Jugendclub ist. Dabei begann alles mit ein paar zusammengeklaubten Tischen an wechselnden Turnierorten, wie sich CVJM-Vorsitzender Dirk Rieckers erinnert. Mittlerweile werden acht Tische extra von einer speziellen Firma bestellt - und die sind bei mehr als 30 teilnehmenden Zweierteams auch nötig.

Schon vor dem offiziellen Beginn des Wettkampfs schlug einem der laute Mix aus dem Stoßen der Kunststoffmännchen und den emotionsgeladenen Reaktionen der Tischfußballer entgegen. Viele Teilnehmende nutzten noch schnell die verbleibende Zeit zum Üben. Robert Woicke vom CVJM, einst Initiator des Kickerturniers, erklärte dann noch einmal die Regeln - kein Drehen der Griffstangen um mehr als 360 Grad zum Beispiel - und dann ging es los.

Zunächst traten alle drei Altersklassen (die Unter-16-, die 16- bis-25- und die Über-25-Jährigen) gemischt in mehreren Runden nach Losentscheid gegeneinander an, später wurde getrennt ums Treppchen gespielt. Einige bekannte Gesichter mit dazugehörenden Teamnamen waren anzutreffen, darunter Robert Woicke und Tobias Rohrberg als "Die alternativ Energischen" sogar mit professionell bedruckten T-Shirts. In der höchsten Altersklasse spielten sie quasi außer Konkurrenz: Pokale in Form von Kickerfiguren gab es am Ende nur für die Sieger der beiden jüngeren Kategorien.

Auch Neulinge gingen wieder an den Start. So beispielsweise Kim Krüß (17) und Lukas Prutz (16) als Team "John Cena", benannt nach dem US-amerikanischen Wrestler. Über die Junge Gemeinde Köpenick waren sie auf das Turnier aufmerksam geworden und gehörten wohl zu den Gästen mit der weitesten Anreise. "Wir spielen sonst eigentlich kaum Kicker", gestanden sie. Ihr erstes Spiel gewannen sie allerdings.

Ambitioniert zeigte sich das Team "Victoire", was französisch ist und übersetzt "Sieg" bedeutet. Dazu trugen die Petershagener Alexander Aehlig (12) und Niels Gottwald (14), ähnlich wie Woicke und Rohrberg, extra gestaltete Trikots. Am Ende reichte es in ihrer Altersgruppe für Platz sieben.

Mit dabei waren auch einige junge unbegleitete Flüchtlinge, die in Wohngruppen in Eggersdorf beziehungsweise Rüdersdorf leben. "Die Jugendlichen nehmen regelmäßig Freizeitangebote hier im Jugendclub wahr", erzählt Matthias Koschnicke, Betreuer der Eggersdorfer Wohngruppe. Sie hätten sich hier gut eingefunden, so der Eindruck von Sozialarbeiterin Anke Ellermann.

Nachdem über Stunden an den Kickertischen um Volltreffer gewetteifert wurde - 2255 wurden insgesamt erzielt -, schlug sich das diesjährige Motto auch im Jugendgottesdienst in der benachbarten Sporthalle nieder. "Wir wollen uns fragen, was im Leben Volltreffer, also Erfolgserlebnisse, sind und was wir uns und anderen wünschen", erklärte Ricarda Riebl, Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirchengemeinde Mühlenfließ, dieses Jahr Kopf der Organisation.

Neben ihr begleitete Kreisjugendreferent Sebastian Sievers den Gottesdienst. Symbolisch wurden Wünsche auf Bälle geschrieben und diese in ein Tor geworfen, das in den Altar integriert war. Abgerundet wurde der Abend durch musikalische Begleitung der Band "Gaudete" von der katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus Petershagen.