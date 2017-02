Boxkampf, schwingende Beine und Doping

artikel-ansicht/dg/0/

Altreetz (MOZ) Mit Showtänzen, Sketchen und viel Musik feierten die Karnevalisten am Sonnabend in der Turnhalle in Altreetz. Der Saal war fast komplett ausverkauft und das Publikum ging begeistert mit.

Ab in den Ring: Die Fünkchen bewiesen sich am Sonnabend beim Altreetzer Karneval im Boxkampf. Dabei vergaßen sie auch nicht, Hüften und Beine zu schwingen. © MOZ/Birte Förster

Unter dem Motto "2016 Olymp(ia) - Hurra, der AKC war da!" ging es bei der Karnevalsfeier in Altreetz dieses Jahr besonders sportlich zu. So bewiesen sich die Fünkchen - wenn auch tänzerisch - als Boxerinnen im Ring. Wenn es auch weniger mit Bewegung zu tun hatte, widmeten sich einige Büttenredner passend zum Motto dem Thema "Doping". Und auch die Zuschauer, die für das beste Kostüm - als Schuh, Fußball und Wrestler - prämiert wurden, schlossen sich der sportlichen Ausrichtung des Abends an. "Bei uns ist es so, dass die Leute sehr kreativ sind, was die Kostümierung angeht", erläuterte Mathias Steuk, Präsident des Elferrates später anerkennend.

Auf der Bühne sorgten außerdem auch die Fünkchen in bunten Regenbogenfarben für Stimmung sowie die Goldstücke in ihren adretten gelb-rot-grünen Kleidern. Einer der Höhepunkte des Abends folgte am Schluss mit dem Männerballett. Für eine besondere Atmosphäre sorgten gegen Ende in dem verdunkelten Saal auch die "Bööösen Tant'n". Nur in der Dunkelheit tänzelnde bunte Leuchtstreifen waren auf der Bühne zu erkennen.

Mit Liedern wie "Ich habe mich 1000mal gewogen" wurden bei aller Sportlichkeit auch die Schwierigkeiten des Abnehmens zum Thema. In einem Sketch zeigte ein Paar, dass die Kommunikation nicht immer reibungslos funktioniert. Während der Mann bereits seinen Kopf ins Kissen gedrückt hatte und schlafen wollte, versuchte die Frau mit ihm ein Gespräch aufzunehmen. Das Vorhaben war zum Scheitern verurteilt.

Um die Veranstaltung mit dem Showprogramm, das über den ganzen Abend ging, auf die Beine zu stellen, waren eine Menge Vorbereitungen nötig. Zwei Tage lang hätten sie damit verbracht, die Halle einzuräumen, berichtete Mathias Steuk vom Altreetzer Karneval Club, den es inzwischen seit 34 Jahren gibt. "Wir müssen das komplette Parkett abkleben", erzählte Inge Marzini, die während der Show die Moderation übernahm. Nach der Feier müssten sie am Sonntag etwa vier bis fünf Stunden lang wieder alles aufräumen.

Vor allem auch die Tanzgruppen seien ständig im Einsatz. "Alle Beteiligten trainieren das ganze Jahr", so Steuk. Auch nach Ende der Karnevalssaison geht es sofort weiter. "Es ist kaum Pause", weiß der Präsident. Es gebe einen hohen Anspruch an die Leistung, sagte er. "Das sieht man." Ausreichend junge Tänzer für die einzelnen Gruppen zu finden, sei bislang kein Problem, erklärte Inge Marzini. "Wir haben keine Nachwuchssorgen." Die Kinder in den Tanzgruppen kämen nicht nur aus Altreetz, sondern auch von weiter weg. "Es kommen immer wieder neue dazu", freute sie sich. Aber einige würden auch weggehen, um ein Studium aufzunehmen. Um die entsprechende Mitgliederzahl stabil zu halten, bleibt der Altreetzer Karneval Club (AKC) aber selbst aktiv. Es habe bereits Castings in den Grundschulen gegeben, sagte Mathias Steuk. Aber auch über Mund-zu-Mund-Propaganda würden immer wieder Neue dazustoßen. "Oft sind auch ganze Familien mit dabei", weiß Inge Marzini. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern würden in den entsprechenden Gruppierungen tanzen.

Nicht nur die Mitglieder des AKC und Altreetzer kamen zu der Veranstaltung. Auch einige befreundete Karnevalsvereine aus Neuenhagen, Bad Freienwalde und Falkenberg sowie Gäste aus der ganzen Region seien dabei, freute sich der Präsident des Elferrates. Die Plätze waren laut Steuk fast komplett ausverkauft. "Die Stimmung gefällt mir", sagte er. Die Leute würden mitgehen und bei den Sketchen interessiert zuhören.