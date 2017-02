Oderdammis rocken das Gasthaus

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Für tolle Stimmung sorgten die "Oderdammis" am Sonnabend im Gasthaus Wagner in Golzow. Der einstige Kulturhaussaal war gut gefüllt. Mit Hits von den 50er Jahren bis heute sorgte die Oderbruch-Kultband, die sich vor 20 Jahren in Hohenwutzen gegründet hatte, für eine stets volle Tanzfläche und gute Unterhaltung. Das zumeist ältere Publikum schwelgte in Erinnerungen und ließ es sich gut gehen.