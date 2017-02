Aus "Halbzeit" wird "Bar Marlene"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der neue Name lag angesichts der Nachbarschaft zum Cinestar nahe und soll künftig auch Programm sein: Voraussichtlich Mitte März eröffnet Gastronom Dirk Tietgen die Bar in der Bischofstraße neu. Aus dem alten "Halbzeit" wird dann die neue "Bar Marlene". Der Name ist natürlich eine Anspielung an die große deutsche Schauspielerin Marlene Dietrich. "Als direkter Nachbar wollte ich mit dem Namen einen Bezug herstellen zum Kino", sagt der Frankfurter, der bereits seit 2002 die "Movie-Bar" in der Schmalzgasse betreibt. "Und ich möchte künftig mit dem Cinestar zusammenarbeiten - zum Beispiel bei Filmpremieren und Sonderveranstaltungen", sagt er.