Frankfurt und die Gegenreformation

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anlässlich des Weltgästeführertages haben die Frankfurter Gästeführer am Wochenende zu vier thematischen Führungen eingeladen. In der St. Marienkirche war das Leben und Wirken des Ablasshändlers Johann Tetzel in der Stadt Frankfurt Thema.

Vortrag: Gästeführer Dieter Laube erzählt in der Sakristei der St. Marienkirche von der Arbeit des Ablasspredigers Johann Tetzel in Frankfurt. © René Matschkowiak

Wann gönnt man sich schon mal eine Führung in der eigenen Heimatstadt? Am Wochenende gab es dafür vier Möglichkeiten, ausgerichtet vom Gästeführerverein der Kleiststadt Frankfurt zum Weltgästeführertag. Für die Gästeführer bedeutete das, sich neu vorzubereiten. So war Dieter Laubes Thema das Wirken des Ablasspredigers Johann Tetzel in Frankfurt. Mehr als 30 Frankfurter hatten sich in der Sakristei der St. Marienkirche eingefunden, um in die Geschichte der Reformation abzutauchen.

Tetzel rückt als Gegenspieler Luthers gerade jetzt im Jubiläumsjahr der Reformation in den Fokus. Viel lesen und nicht alles glauben, was in den Büchern steht, sei sein Rezept, der Geschichte auf den Grund zu gehen, sagte Dieter Laube. "Tetzel war in seiner Zeit wohl nicht so von Bedeutung, es gibt nicht mal ein Bild von ihm", erklärte er. Erst viel später seien Porträts gefertigt worden. Auch seien sich Tetzel und Luther nie begegnet.

Auslöser der Reformationsthesen Luthers war er trotzdem. "Tetzel war die Leitfigur des Ablasshandels und wäre heute wohl ein erstklassiger Verkäufer von Lebensversicherungen", sagte Dieter Laube. "Er konnte dem Volk aufs Maul schauen und traf die Stimme des Volkes." Johann Tetzel habe den Menschen mit der Aussicht auf das Fegefeuer Angst gemacht, um so seine Ablassbriefe zu verkaufen. Der Ablass von den Sündenstrafen bei schändlicher Wollust etwa sei für 12 Dukaten erteilt worden. Mord und Ehebruch seien mit 8 Dukaten etwas preiswerter gewesen.

Martin Luther habe 1517 bemerkt, dass immer weniger Menschen in seine Wittenberger Kirche gekommen seien und um Vergebung für ihre Sünden gebeten hätten, weil sie bei Tetzel im brandenburgischen Jüterbog und in Zerbst bereits Ablassbriefe gekauft hatten, erläuterte der Gästeführer. Daraufhin habe Luther seine 95 Thesen in Umlauf gebracht, in denen er gegen Missbräuche beim Ablass und besonders gegen den geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen aufgetreten sei.

Johann Tetzel sei nach der Veröffentlichung der Thesen Luthers an die Alma Mater Viadrina nach Frankfurt gekommen, um hier seine Gegenthesen zu veröffentlichen. "Der Einzug in die Stadt durch das Stadttor bis zur Marienkriche, wo er predigte, vom Ablass Gebrauch zu machen, war ein Triumphzug", so Dieter Laube. Gewohnt habe er sechs Monate lang im Karthäuserkloster, das etwa dort stand, wo sich heute das Stadion befindet.

Auf den geplanten Stadtrundgang bis zum Carthausplatz verzichteten die Zuhörer wegen des regnerischen Wetters. Auf Vorschlag von Dieter Laube ließen sie sich stattdessen von dem Gästeführer die Kirchenfenster der St. Marienkirche erklären.