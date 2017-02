artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Bereits im 17.Jahr kümmert sich die Grüne Liga Oberhavel darum, das Kröten und andere Amphibien zwischen Keller und Schönermark trotz der L 22, die das Gebiet durchschneidet, unversehrt zu ihrem Laichgewässer gelangen. Nur unwesentlich - nämlich zwei Jahre - kürzer wird der Abschnitt zwischen Schönermark und Gransee betreut. Auch in diesem Frühjahr sollen wieder entsprechende Zäune errichtet werden. Absprachen dazu wurden bei einem offenen Projekttreffen in Gransee getroffen, zu dem die Liga für Sonnabend eingeladen hatte. "Als möglichen Termin haben wir den 11. März ins Auge gefasst", erläuterte Norbert Wilke von der Grünen Liga. "Aber so etwas ist immer auch wetterabhängig, es kann daher sein, dass sich das noch einmal verschiebt."

artikel-ansicht/dg/0/1/1553613/

Doch nicht nur der Weg, auch das Laichgewässer selbst rückt in den Fokus der Ligamitglieder und ihrer Unterstützer. Der Jordansee drohe zuzuwachsen, sagte Wilke. Es habe zuletzt zu wenig Niederschlag gegeben. Überdies sei ein Stau defekt, Wasser könne ablaufen. "Da wollen wir versuchen wieder eine offenen Wasserfläche zu schaffen", so Wilke weiter. Geplant sei etwa, Schilf zu mähen. Ob auch Erdreich aus dem See entfernt werden könne, gelte es zu prüfen. Das Vorhaben soll in Kooperation mit dem Wasser- und Bodenverband angepackt werden. Geplant ist es für das kommende Winterhalbjahr, so das künftige Amphibiengenerationen auch weiterhin ein Ziel für ihre Wanderungen haben.

Quasi eine Daueraufgabe ist die Pflege ligaeigener Waldflächen. Hier stehen auch in diesem Jahr wieder Neuanpflanzungen an. Auch vorhandene Zäune gilt es, in Schuss zu halten. Der Liga gehört auch der trockengefallene Albrechtsee bei Glambeck. Hier soll perspektivisch mit dem Wasser- und Bodenverband die Möglichkeit geschaffen werden, damit wieder ein Gewässer entsteht.

Ganz spontan sei am Sonnabend die Idee geäußert worden, ob die Grüne Liga nicht eine mobile Saftpresse betreiben könne, so Wilke. "Ich finde die Idee spannend, gerade wo es in Gransee ja eine Obstbautradition gibt. Und in den vergangenen Jahren hat auch der Anbau alter Obstsorten wieder zugenommen." Angedacht sei, dass auch kleine Ernten dann vor Ort zu schmackhaftem Saft werden. Nun sollen weitere Informationen bei der Grünen Liga Thüringen eingeholt werden, die eine solche Anlage bereits betreibt.