Großes Unternehmen Feuerwehr

Germendorf (MOZ) Der größte der zehn Oranienburger Löschzüge blickt zurück auf das Jahr 2016. Die Jahreshauptversammlung am Sonnabend war ein großes Spektakel, denn neben Zahlen und Statistiken haben sich die Kameraden so einiges einfallen lassen, damit der Abend nicht langweilig wird.

"Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht." Diesen Satz kennen die Kinder des Minilöschzugs nur zu gut, denn er stammt aus der bekannten Ratesendung "1, 2 oder 3". Die Nachwuchskameraden im Alter zwischen vier und neun Jahren stehen aber nicht im Fernsehstudio, sondern in der festlich geschmückten Sporthalle.

Da sie die jüngsten Mitglieder der Germendorfer Feuerwehr sind, dürfen sie die Jahreshauptversammlung mit dem Lied "Hallo, siehst du mich?" und dem Fernsehquiz eröffnen.

Anschließend betritt Löschzugführer Cornel Gratz die Bühne. Er hat eine Präsentation mit vielen Zahlen vorbereitet. Die Kameraden ziehen Bilanz und blicken auf 2016 zurück. Besonders stolz sind sie auf mehrere neue Fahrzeuge. 49 aktive Mitglieder - davon sieben Kameradinnen - mussten nicht nur zu 38 Einsätzen ausrücken, sondern auch an vielen Veranstaltungen und Übungen teilnehmen. "2 174 Dienststunden, also durchschnittlich 54 Stunden pro Kamerad", hat Gratz errechnet.

23 Kameraden sind im Schnitt an einem Einsatz beteiligt, so der Germendorfer. Während die einen noch über die Zahlen grübeln, guckt der Rest des Saals gespannt auf Bilder eines ausgebrannten Autos am Kreisverkehr Leegebruch. Bei diesem Unfall waren drei Menschen schwer verletzt worden. Außerdem war die Germendorfer Feuerwehr an sechs Bombenentschärfungen sowie zwölf Brandeinsätzen und 13 technischen Hilfeleistungen beteiligt. Ölspuren und umgestürzte Bäume gehörten wie brennende Autos oder Häuser dazu.

Seit der Übergabe des neuen Gerätehauses im Oktober hat sich die Ausrückzeit von vier bis fünf Minuten auf zwei bis drei Minuten verkürzt. Cornel Gratz vergleicht seinen Löschzug gerne mit einem großen Unternehmen. "Alles bedarf einer langfristigen Planung und guten Organisation. Jeder hat seine Aufgabe. Wir haben sogar einen Müllverantwortlichen." Viele Mitglieder sind schon von klein auf mit dabei.

Der 16-jährige Simon Kamierczka durfte schon als Sechsjähriger einen Feuerwehrhelm aufsetzen und ist am Sonnabend in die Jugendfeuerwehr berufen worden. "Damals bin ich eingetreten, weil mein Papa und meine Schwester auch Mitglieder waren. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, und ich habe viel gelernt", erzählt der Jugendliche. Dass er durch die Feuerwehr weniger Freizeit hat, als einige seiner Klassenkameraden, stört ihn nicht. "Der Zusammenhalt ist einfach toll, wir spielen auch oft Fußball oder unternehmen etwas", erzählt Marvin Hermann. Ein besonders schönes Erlebnis voriges Jahr war für alle die 112-Jahr-Feier und die Einweihung des neuen Gerätehauses. "Das war das Highlight der letzten 20 bis 30 Jahre", schwärmt Cornel Gratz.

Die beiden Achtjährigen Moritz Welker und Julius Winter sind ganz stolz darauf, auf der großen Bühne die Höhepunkte des Minilöschzugs vorlesen zu dürfen. "Es war so ein cooles Gefühl", sagt Moritz später. "Wir haben erst am Freitag angefangen zu üben. Es war ganz schön aufregend, ins Mikrofon zu sprechen", erzählt Julius. Da sie nun fast neun Jahre alt sind, werden sie an diesem Abend in die Jugendfeuerwehr aufgenommen.

Nach zahlreichen weiteren Beförderungen und Ehrungen ist die Stimmung im Saal zunächst ein wenig gedrückt. Brandmeister Martin Degen betritt die Bühne und verkündet, dass er aus der Feuerwehr austrete. Er wolle Platz für Neues schaffen: seine eigene Familie. Seiner Freundin zuliebe möchte er sich von der Feuerwehr scheiden lassen.

Plötzlich zieht er eine Schatulle aus der Hosentasche und bittet seine Liebste auf die Bühne. Etwas überrumpelt, aber zu Tränen gerührt, nimmt Doreen Ehrlich den Heiratsantrag ihres Freundes an. Eine Viertelstunde später ist sie immer noch überwältigt. "Damit hätte ich nicht gerechnet", sagt die 26-Jährige. "Nur der Wehrführer, ihre Eltern und die beste Freundin wussten Bescheid", erzählt Degen. Das erste gemeinsame Kind, ein Mädchen, soll im April zur Welt kommen. Der verkündete Austritt aus der Feuerwehr entpuppt sich jedoch als Scherz. Der 28-Jährige brauchte schließlich einen Grund, um die Bühne zu betreten.

Für die Zukunft der Wehr wünscht sich Cornel Gratz eine Überarbeitung der Alarm- und Ausrückeordnung, um mehr Kräfte zu bündeln. Außerdem soll ein neuer Mannschaftstransportwagen angeschafft werden.