Getanzte Liebesgeschichte in Fürstenberg und Velten

Fürstenberg/Velten (GZ) Irisches Lebensgefühl und gute Stimmung verbreitete am Wochenende die Show "Dancemasters" in Oberhavel. Am Freitag gastierte sie in der Fürstenberger Mehrzweckhalle, am Tag darauf war das Ensemble vor begeistertem Publikum in der Ofen-Stadt-Halle Velten zu erleben.

Best of Irish Dance - das beste des irischen Tanzes hatten die Veranstalter dem Publikum versprochen. Doch die zwölf Tänzerinnen und Tänzer zeigten sich vielseitiger. Außer Stepptanznummern mit perfekt aufeinander abgestimmten "clicks", die beim Tanzen durch speziell verstärkte Schuhspitzen und -absätze erzeugt werden, wurden Einflüsse aus Ballett und modernem Tanz offenbar.

Klassische Klänge von der Grünen Insel mit Dudelsack und Fidel wechselten sich mit wummernden Bässe neueren Stils ab. Überraschend - für manche vielleicht ungewohnt - aber auf alle Fälle mitreißend.

Eine Liebesgeschichte bildete die Rahmenhandlung: Da ist Patrick, der in Kate verliebt ist. Die wiederum ist mit Patricks bestem Freund Kevin zusammen. Und dann gibt es noch Ashley, die ein Auge auf Kevin geworfen hat. Anfangs scheint Kate für Patrick unerreichbar, und so fällt er in seiner Melancholie in einen Traum.

Dieser versetzt ihn in der Zeit zurück. Ins Dublin des 18. Jahrhunderts, wo Patrick Männer und Frauen trifft, die sich begeistert von ihm die ersten Steppschritte beibringen lassen. Weiter geht es ins 20. Jahrhundert, erst in die 1960er-Jahren und schließlich ins Jetzt, bevor es zum Finale kommt, das natürlich tanzend ausgetragen wird.

Alles in allem war die Aufführung als ein bunter Einblick in die Geschichte des irischen Stepptanzes gedacht. Wobei es zum Teil wie ein Wettstreit zwischen Erzähler und Tänzern anmutete, wem die Aufmerksamkeit des Publikum mehr zuteil werden sollte - der Handlung oder dem Tanz.

Schnell behielt der Tanz aber die Oberhand, die Handlung blieb eher das Alibi für die nächste Darbietung. Zwischendurch bereicherten Instrumentalstücke die Aufführung und gaben den Tänzern Gelegenheit das Kostüm zu wechseln.

Wer den Auftritt verpasst hat, in einigen Wochen ist die Truppe noch einmal in der Region zu erleben. In der Siegfried-Matthus-Arena Rheinsberg macht die Show am 31.März Station.