Polka trifft Popkultur mit Oranienburger Blasmusikern

Oranienburg (OGA) Es ist Mitte Februar, und das neue Jahr ist in vollem Gange. Die Riege der Neujahrskonzerte in Oberhavel wurde am Sonntag vom Blasorchester Oranienburg abgeschlossen. Karten für dieses Traditionskonzert waren in den vergangenen Jahren so stark nachgefragt, dass die Musiker ihr Programm in diesem Jahr gleich zweimal aufführten und damit den Takeda-Saal bis auf sehr wenige Plätze füllten.