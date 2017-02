Probleme mit den Adduktoren

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Er spielt seit Wochen unter Schmerzen. Die medizinische Abteilung des Handball-Drittligisten Oranienburger HC hat alle Hände voll zu tun, damit Robin Manderscheid überhaupt auflaufen kann. Am vergangenen Sonnabend, in der Begegnung bei Anhalt Bernburg, war für den Rückraumspieler dennoch nach gut 20 Minuten Schluss, nichts ging mehr. Die Probleme im Adduktorenbereich waren zu groß und ließen an diesem Tag keinen Leistungssport mehr zu. Seit Längerem trainiert Manderscheid reduziert. Das wird auch in dieser Woche so sein. Neben den Einheiten wird sich der Rückraumspieler behandeln lassen. Kommt eine Pause in Frage? "In unserer jetzigen personellen Situation ist das schwierig", sagt er. "Ich muss beißen und hoffe, dass es für mich für unser nächstes Spiel reicht."